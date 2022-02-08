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Tele2 увеличила число базовых станций в регионе на 20%

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подводит итоги технического развития в Самарской области. В 2021 году количество новых базовых станций LTE увеличилось на 20%, модернизация затронула треть действующей инфраструктуры. Благодаря эффективному распределению ресурсов и своевременной реновации трафик в сети вырос на 30%. Улучшение качества покрытия коснулось 182 населенных пунктов Самарской области.

Фото: предоставлено Tele2

В течение года специалисты компании устанавливали на существующих объектах оборудование LTE 800. Технология обеспечивает высокое качество голосовой связи и интернета внутри зданий, в том числе на цокольных этажах и в лифтах. Реновацию прошли базовые станции в Самаре и Тольятти. Также, благодаря частотному диапазону 800 МГц, расширена зона покрытия в сельской местности.

Благодаря модернизации оборудования четвертого поколения на 30%, увеличилась пропускная способность сети в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком и Большечерниговском районах региона, скорость мобильного интернета в Самарской области выросла на 12%. Сейчас голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны 89% жителей Самарской области.

Андрей Иванов, технический директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"В прошедшем году Tele2 сделала основной упор на появление новых объектов и модернизацию LTE-инфраструктуры. С учетом ежегодного роста трафика, в среднем на 20%, компания продолжит работу по развитию сети, ликвидации "белых пятен" на карте Приволжья и увеличению скорости мобильного интернета. В регионах активно развивается жилищное строительство, потребность в качественной голосовой связи и LTE в новых местах проживания клиентов растет. Поэтому одним из ключевых проектов в 2022 году станет обеспечение мобильной связью крупных жилых комплексов и спальных районов".

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