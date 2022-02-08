В Самаре сошел с рельсов трамвай 25-го маршрута

Во вторник, 8 февраля, в 11:52 на Кировском путепроводе сошел с рельсов трамвай 25-го маршрута, двигавшийся "в город". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ТТУ.
По данным транспортников, оказавшиеся за ним трамваи остановились, другие направили в объезд. Никто не пострадал, и другой транспорт не поврежден.
Движение трамваев восстановили в 14:42.
Как пояснили в ТТУ, причины случившегося выяснят в депо, в том числе будет дана оценка техническому состоянию вагона.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...