В Самаре сошел с рельсов трамвай 25-го маршрута

Во вторник, 8 февраля, в 11:52 на Кировском путепроводе сошел с рельсов трамвай 25-го маршрута, двигавшийся "в город". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ТТУ.

По данным транспортников, оказавшиеся за ним трамваи остановились, другие направили в объезд. Никто не пострадал, и другой транспорт не поврежден.

Движение трамваев восстановили в 14:42.

Как пояснили в ТТУ, причины случившегося выяснят в депо, в том числе будет дана оценка техническому состоянию вагона.