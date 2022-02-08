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ДТП Происшествия

В Самаре сошел с рельсов трамвай 25-го маршрута

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 февраля, в 11:52 на Кировском путепроводе сошел с рельсов трамвай 25-го маршрута, двигавшийся "в город". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ТТУ.

По данным транспортников, оказавшиеся за ним трамваи остановились, другие направили в объезд. Никто не пострадал, и другой транспорт не поврежден.

Движение трамваев восстановили в 14:42.

Как пояснили в ТТУ, причины случившегося выяснят в депо, в том числе будет дана оценка техническому состоянию вагона.

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