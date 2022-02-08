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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Пользователи услуг "Таргетированные SMS/PUSH-рассылки" билайна заплатят только за доставленные сообщения

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бизнес-подразделение ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) провел усовершенствование услуги "Таргетированные SMS/PUSH-рассылки".

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Так, с февраля 2022 г. "билайн бизнес" меняет подход к тарификации услуги "Таргетированные SMS/PUSH-рассылки". Теперь корпоративным клиентам не придется платить за отправку тех сообщений, которые не могут быть получены пользователями. На российском рынке таргетированных SMS-рассылок это одно из первых публичных предложений подобного рода.

Теперь в рамках любой предварительно запланированной кампании по рассылке SMS или PUSH по базе оператора проводится обязательная проверка всех пользователей, попавших в выборку, на предмет их нахождения в сети и возможности получения ими отправленного сообщения — это автоматический, бесплатный параметр таргетирования "доставка кто в сети". Таким образом, перед рассылкой из списка будут удалены все пользователи, которым SMS не может быть доставлена. В результате клиенты услуги "Таргетированные SMS/PUSH-рассылки" будут платить только за сообщения, которые гарантированно были получены пользователями из целевой аудитории. Детальная информация всегда доступна клиентам в агрегированном отчете.

В личном кабинете клиенты также смогут найти данные по итогу рассылки и агрегированную информацию о том, сколько прошли проверку, а также увидят объем абонентов, которым было доставлено SMS в рамках рекламной кампании.

Важно, что в выборку зашифрованных контактов попадают только активные абоненты из более чем 40 млн абонентов билайн, которые дали свое согласие на получение рекламы, а рекламный контакт происходит не чаще чем 1 раз в 7 дней.

В результате нововведения количество отправленных сообщений в рамках продукта "Таргетированные SMS/PUSH-рассылки" теперь всегда будет равно количеству доставленных.

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