На Южном шоссе в Тольятти загорелся микроавтобус

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В среду, 9 февраля, примерно в 8:54, около дома № 63 по Южному шоссе в Тольятти в движении загорелся микроавтобус Ford. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.