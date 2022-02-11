Пассажирка Datsun пострадала в ДТП под Сызранью

В четверг, 10 февраля, участником ДТП под Сызранью стал 44-летний водитель Datsun. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

По предварительным данным полицейских, в 13:00 во время снегопада мужчина ехал по дороге от трассы М-5 в направлении села Варламово и Сызрани. На 4 км дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun под управлением 54-летнего водителя.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка первого Datsun.

Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД.