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ДТП Происшествия

Пассажирка Datsun пострадала в ДТП под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 февраля, участником ДТП под Сызранью стал 44-летний водитель Datsun. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

По предварительным данным полицейских, в 13:00 во время снегопада мужчина ехал по дороге от трассы М-5 в направлении села Варламово и Сызрани. На 4 км дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun под управлением 54-летнего водителя.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка первого Datsun.

Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД.

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