Пассажирка Datsun пострадала в ДТП под Сызранью

В четверг, 10 февраля, участником ДТП под Сызранью стал 44-летний водитель Datsun. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
По предварительным данным полицейских, в 13:00 во время снегопада мужчина ехал по дороге от трассы М-5 в направлении села Варламово и Сызрани. На 4 км дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun под управлением 54-летнего водителя.
В аварии пострадала 23-летняя пассажирка первого Datsun.
Полицейские призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...