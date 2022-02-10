Банкавто: если авторитейл в 2022 году достигнет уровня 2020-го, это уже будет успех

Сергей Власов, эксперт маркетплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), оценил перспективы развития авторитейла в 2022 году. Маловероятно, что рынок продаж новых автомобилей в новом году ждет бурный рост. Скорее, можно будет считать успехом, если результаты продаж в новом году повторят прошлогодние. При этом в краткосрочной перспективе (I квартала) рынок скорее всего продемонстрирует отрицательную (до 5-6%) динамику продаж.

За весь 2021 год в мире произведено порядка 85 миллионов новых автомобилей. Это на семь миллионов больше, чем в 2020-м, но на девять меньше, чем планировалось. Почти половину объема традиционно раскупают потребители Китая и США. Более 10 миллионов уходит для жителей Японии, Германии и Индии. Россия с ее рынком в 1,67 миллиона не попадает пока даже в десятку крупнейших стран-потребителей, а значит, оказалась далеко не в первых рядах в очереди за машинами.

Когда производство и логистика по целому ряду других брендов выйдут на плановые значения, мы едва ли получим дефицитный товар в числе первых. Как и во времена очередей СССР, ликвидный товар сначала получат наиболее сильные и влиятельные, то есть наиболее крупные рынки. При этом многие бренды без локального производства и сколько-нибудь весомой (от 2%) доли продаж рискуют и дальше отдавать определенную часть покупателей китайцам.

В то же время у некоторых марок, например, у Hyundai и Kia, в России дефицит основных моделей уже сейчас выглядит явно искусственным. Лишнее тому доказательство — увеличение производительности завода Hyundai и Kia под Санкт-Петербургом, где в 2021-м собрали 234 тысячи машин двух марок, что на 6,5% больше, чем в 2020-м.

В свою очередь, представители Поднебесной продолжат наращивать обороты и планируют "выступать" во все более дорогих и прибыльных сегментах. В Geely могут привезти модели с претензией на премиум своей дочерней компании Lynk& Ko. А Exeed продолжит расширять модельный ряд кроссоверов, цена которых уже лихо перешагнула отметку в три миллиона рублей. Всего компания может реализовать у нас в 2022 году более 20 тысяч автомобилей, что означает увеличение сбыта марки в России почти в пять раз. При этом общая доля китайцев с нынешних 7% может удвоиться.

В AEB предрекают рост авторынка в 2022-м на 3%. Но, по нашему мнению, если авторитейл достигнет в текущем году уровня прошлого года, это уже можно будет считать успехом. При этом в краткосрочной перспективе (I квартала) мы наверняка увидим отрицательную (до 5-6%) динамику продаж. База периода январь–март в 2021 году была довольно высокой (387,3 тысячи новых машин). Для улучшения ситуации у рынка пока нет предпосылок ни в части поддержки государства, ни в части прекращения дефицита машин. А вот вторая половина 2022 года может показать рост. Но это будет связано не столько с какими-либо кардинальными улучшениями в работе авторитейлеров, сколько с низкой базой периода июль–декабрь 2021 года, когда ежемесячно продавалось в среднем лишь по 120-130 тысяч новых машин.