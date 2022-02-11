Киноромантики: Wink подскажет, как порадовать свою половинку

На ближайший уикенд и 14 февраля видеосервис Wink предлагает романтическое киноменю, которое поможет создать правильные атмосферу и настроение. Сердце подскажет, какой именно фильм выбрать — историческую или фантастическую мелодраму, романтическую комедию об отношениях в любом возрасте или про любовь в условиях ярких приключений.

Зрители могут воспользоваться своеобразной инструкцией по применению — коллекциями фильмов, которые объединяет общий мотив. В зависимости от стадии отношений можно выбрать, например, "Нежное чувство" — киноистории про первую любовь. Если всё точно навсегда, то пора переходить к рубрике "До слёз", в которой собраны самые трогательные картины мирового кинематографа про любовь. Для тех, кто любит погорячее — "Страсти кипят" — самые откровенные и чувственные фильмы. В коллекции "Любить по-русски" представлены только отечественные ромкомы и мелодрамы.

В помощь тем, кто не знает, что выбрать — топ-5 романтических драм и комедий от зрителей Wink по итогам 2021 года. Третья часть кинодрамы "После. Глава 3" (18+) оказалась на первом месте. Она рассказывает о новых испытаниях, с которыми встретятся главные герои. На этот раз Тессе (Джозефин Лэнгфорд) предстоит решить, что важнее — отношения с бунтарем Хардином (Хиро Файнс-Тиффин) или работа мечты. Вторую строчку завоевала "Рашн юг" (12+) — романтическая комедия об отношениях спортсменки Ксюши сразу с тремя молодыми людьми: бедным студентом Артемом, полицейским Игорем и моряком Никитой.

На третьем месте приключенческая комедия "Сердце и как им пользоваться" (16+): дерзкий комик-стендапер Илья Погорелов (Сергей Чирков) сталкивается с проблемами со здоровьем (нужна пересадка донорского сердца) и одновременно — с обвинениями во лжи со стороны бывшей. В результате ряда случайностей появляется его дуэт с провинциальным романтиком Сашей Барковым (Сергей Белов): вместе они объездят почти всю страну и взорвут TikTok.

Четвертую строчку заняла еще одна российская комедия — "Будь моим Кириллом" (16+). Саша устала от постоянных упреков родителей, что она до сих пор не замужем. И чтобы они отстали, говорит, что у нее есть бойфренд по имени Кирилл. Когда предлогов для отсрочки знакомства уже не осталось, она просит сыграть перед семьей роль бойфренда фитнес-тренера, которого как раз зовут Кирилл. Ну, а на пятом месте — хулиганская французская комедия "Тиндер-80" (16+). Ретроистория про забавные знакомства и обмен эротическим контентом — за тридцать с лишним лет до появления популярной тематической социальной сети.

В Wink можно найти фильмы про любовь в самых разных временных, исторических, географических и культурных измерениях. Например, "Век Адалин" (16+) — фэнтези-мелодрама, героиня которой пережила остановку сердца и перестала стареть. Каждое десятилетие она полностью меняет окружение и пытается завести новые романтические отношения. Чувственная французская драма "Куриоса" (18+) рассказывает про любовный треугольник, который появился в среде парижской богемы конца XIX века. Неоспоримый факт о том, что любви все возрасты покорны, еще раз подтверждает российская деревенская комедия "Жили-были" (12+), главные роли в которой исполнили Федор Добронравов, Роман Мадянов и Ирина Розанова.

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