Tele2 представила подборку книг ко Дню влюбленных

Tele2 и крупнейший книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний "ЛитРес") представляют подборку электронных и аудиокниг ко Дню всех влюбленных. В нее вошли исторические и современные любовные романы, которые наиболее популярны у читателей.
Компании составили рейтинг самых востребованных книг о любви. Пользователи подписки "Премиум" чаще всего выбирали: роман Элизабет Гилберт о молодых героинях в театральном мире Нью-Йорка 1940-х "Город женщин" (16+), мистическую сагу Кэтрин Бэннер "Дом на краю ночи" (16+), знаменитый английский классический роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" (18+).
В литературной подборке ко Дню всех влюбленных — роман Анны Тодд "Самые яркие звезды" (16+), остросюжетная мелодрама Карен Уайт о тайнах прошлого "Особняк на Трэдд-стрит" (16+), романтическая история Рейчел Липпинкотт о первой любви в стенах больницы "В метре друг от друга" (16+). Для поклонников творчества итальянского писателя Федерико Моччиа, чьи произведения были не раз экранизированы, — заключительный роман популярной трилогии "Три метра над небом. Трижды ты" (18+).
В подписке также можно найти книги о психологии отношений: бестселлеры от основателя эмоционально-фокусированной терапии Сью Джонсон "Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь" (12+) и "Чувство любви" (16+). Это книга о том, как сохранить любовь и восстановить эмоциональную близость в паре.
Топ-10 популярных книг о любви, которые доступны в стандартной подписке "Книги MyBook":
1. "Сумасшедшая любовь", Мэри Энн Марлоу (16+)
2. "Великий Гэтсби", Фрэнсис Скотт Фицджеральд (16+)
3. "Унесенные ветром", Маргарет Митчелл (12+)
4. "Поющие в терновнике", Колин Маккалоу (16+)
5. "Любовь во время чумы", Габриэль Гарсиа Маркес (16+)
6. "Ромео и Джульетта", Уильям Шекспир (16+)
7. "Чувство и чувствительность", Джейн Остин (12+)
8. "Гордость и предубеждение", Джейн Остин (12+)
9. "Грозовой перевал", Эмили Бронте (16+)
10. "P.S. Я люблю тебя", Сесилия Ахерн (16+)
С услугой MyBook клиенты Tele2 получают доступ к каталогу электронных и аудиокниг. В нем собраны тысячи произведений разных жанров: любовные романы, детективы, фантастика, классическая литература, книги для детей, бизнес-литература. Клиентам доступны два варианта подписки, которые отличаются наполнением. "Книги Премиум MyBook" включает более 320 тыс. книг, "Книги MyBook" — 243 тыс. книг.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение