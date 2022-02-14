Tele2 представила подборку книг ко Дню влюбленных

Tele2 и крупнейший книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний "ЛитРес") представляют подборку электронных и аудиокниг ко Дню всех влюбленных. В нее вошли исторические и современные любовные романы, которые наиболее популярны у читателей.

Компании составили рейтинг самых востребованных книг о любви. Пользователи подписки "Премиум" чаще всего выбирали: роман Элизабет Гилберт о молодых героинях в театральном мире Нью-Йорка 1940-х "Город женщин" (16+), мистическую сагу Кэтрин Бэннер "Дом на краю ночи" (16+), знаменитый английский классический роман Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" (18+).

В литературной подборке ко Дню всех влюбленных — роман Анны Тодд "Самые яркие звезды" (16+), остросюжетная мелодрама Карен Уайт о тайнах прошлого "Особняк на Трэдд-стрит" (16+), романтическая история Рейчел Липпинкотт о первой любви в стенах больницы "В метре друг от друга" (16+). Для поклонников творчества итальянского писателя Федерико Моччиа, чьи произведения были не раз экранизированы, — заключительный роман популярной трилогии "Три метра над небом. Трижды ты" (18+).

В подписке также можно найти книги о психологии отношений: бестселлеры от основателя эмоционально-фокусированной терапии Сью Джонсон "Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь" (12+) и "Чувство любви" (16+). Это книга о том, как сохранить любовь и восстановить эмоциональную близость в паре.

Топ-10 популярных книг о любви, которые доступны в стандартной подписке "Книги MyBook":

1. "Сумасшедшая любовь", Мэри Энн Марлоу (16+)

2. "Великий Гэтсби", Фрэнсис Скотт Фицджеральд (16+)

3. "Унесенные ветром", Маргарет Митчелл (12+)

4. "Поющие в терновнике", Колин Маккалоу (16+)

5. "Любовь во время чумы", Габриэль Гарсиа Маркес (16+)

6. "Ромео и Джульетта", Уильям Шекспир (16+)

7. "Чувство и чувствительность", Джейн Остин (12+)

8. "Гордость и предубеждение", Джейн Остин (12+)

9. "Грозовой перевал", Эмили Бронте (16+)

10. "P.S. Я люблю тебя", Сесилия Ахерн (16+)

С услугой MyBook клиенты Tele2 получают доступ к каталогу электронных и аудиокниг. В нем собраны тысячи произведений разных жанров: любовные романы, детективы, фантастика, классическая литература, книги для детей, бизнес-литература. Клиентам доступны два варианта подписки, которые отличаются наполнением. "Книги Премиум MyBook" включает более 320 тыс. книг, "Книги MyBook" — 243 тыс. книг.