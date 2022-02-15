В Сызрани столкнулись пять автомобилей

Во вторник, 15 февраля, около 16:30 в Сызрани на проспекте 50 лет Октября произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным ГИБДД ,водитель автомобиля "Нива" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с легковушкой KIA. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась со встречной грузовой "Газелью" и по касательной - с двумя автобусами Citroën.
В результате происшествия люди не пострадали.
"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, приняли меры к обеспечению беспрепятственного проезда автотранспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать ПДД РФ", - сообщили в ГУ МВД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...