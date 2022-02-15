В Сызрани столкнулись пять автомобилей

Во вторник, 15 февраля, около 16:30 в Сызрани на проспекте 50 лет Октября произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД ,водитель автомобиля "Нива" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и совершил столкновение с легковушкой KIA. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась со встречной грузовой "Газелью" и по касательной - с двумя автобусами Citroën.

В результате происшествия люди не пострадали.

"Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия, приняли меры к обеспечению беспрепятственного проезда автотранспорта, установили и опросили участников ДТП и очевидцев. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать ПДД РФ", - сообщили в ГУ МВД.