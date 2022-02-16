ГК Natura Siberica готовит новую продукцию и сокращает углеродный след

Инновации в упаковке и дизайне группы компаний Natura Siberica коснутся почти всех брендов. В 2022 году будет введен учёт и последовательное сокращение углеродного следа при производстве косметики. Линейки брендов пополнит безводная косметика, а объем используемого неперерабатываемого пластика сократится.

Генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ: "Вместе с развитием фирменного стиля брендов, ГК Natura Siberica реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах. Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным трендам мира косметики. В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Natura Siberica всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы".

Инвестиции в разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов составят до 500 млн рублей.

Поклонникам бренда Natura Siberica представят обновленную коллекцию популярных шампуней и кондиционеров классической серии Natura Siberica, новую коллекцию серии Oblepikha Siberica в обновленном дизайне и с новыми ингредиентами. В разработке новых продуктов Little Siberica будут участвовать эксперты и педиатры.

Новые линейки продуктов и обновленный фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана команда компании смогла лишь в декабре 2021 года, вернувшись в Natura Siberica.

Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта. В процессе развития этих брендов изменения затронут дизайн упаковки, а публике будут представлены новые линейки декоративной косметики и косметики для ухода.

Всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции всех брендов ГК Natura Siberica.