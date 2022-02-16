ГК Natura Siberica готовит новую продукцию и сокращает углеродный след

Инновации в упаковке и дизайне группы компаний Natura Siberica коснутся почти всех брендов. В 2022 году будет введен учёт и последовательное сокращение углеродного следа при производстве косметики. Линейки брендов пополнит безводная косметика, а объем используемого неперерабатываемого пластика сократится.
Генеральный директор ГК Natura Siberica Феликс Либ: "Вместе с развитием фирменного стиля брендов, ГК Natura Siberica реализует новую продуктовую стратегию косметических брендов, а также инициирует ряд существенных изменений в бизнес-процессах. Мы реагируем на актуальные запросы клиентов и следуем самым современным трендам мира косметики. В этом году мы представим безводную косметику, косметику в экологичной упаковке и другие новинки. Natura Siberica всегда придерживалась принципов ответственного и этичного отношения к окружающей среде. Теперь эта часть философии наших брендов становится краеугольным камнем стратегии всей группы".
Инвестиции в разработку и выпуск новых косметических продуктов и развитие брендов составят до 500 млн рублей.
Поклонникам бренда Natura Siberica представят обновленную коллекцию популярных шампуней и кондиционеров классической серии Natura Siberica, новую коллекцию серии Oblepikha Siberica в обновленном дизайне и с новыми ингредиентами. В разработке новых продуктов Little Siberica будут участвовать эксперты и педиатры.
Новые линейки продуктов и обновленный фирменный стиль разрабатывались в течение всего 2021 года, но приступить к реализации плана команда компании смогла лишь в декабре 2021 года, вернувшись в Natura Siberica.
Фокус развития брендов Organic Kitchen, Organic Shop и Planeta Organica будет сосредоточен на оптимизации ассортимента, расширении категорий и новых каналов сбыта. В процессе развития этих брендов изменения затронут дизайн упаковки, а публике будут представлены новые линейки декоративной косметики и косметики для ухода.
Всего в 2022 году планируется выпустить не менее 580 новых наименований продукции всех брендов ГК Natura Siberica.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.