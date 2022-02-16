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ДТП Происшествия

Водитель Kia погиб при столкновении с грузовиком в Самарской области

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 февраля, в Нефтегорском районе Самарской области в ДТП погиб автомобилист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Примерно в 9:50 51-летний водитель Kia двигался по подъездной дороге к Оренбургу, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Урал" под управлением 34-летнего мужчины.

Водитель легкового автомобиля скончался.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливают.

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