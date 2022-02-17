В Самаре пенсионер попал под колеса автомобиля, водитель скрылся

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В среду, 16 февраля, в 19:10 в Ленинском районе Самары напротив дома № 150 по ул. Галактионовской неизвестный водитель на неустановленном автомобиля допустил наезд на 70-летнего пешехода, который переходил дорого в неположенном для этого месте.