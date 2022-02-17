В Самаре пенсионер попал под колеса автомобиля, водитель скрылся

В среду, 16 февраля, в 19:10 в Ленинском районе Самары напротив дома № 150 по ул. Галактионовской неизвестный водитель на неустановленном автомобиля допустил наезд на 70-летнего пешехода, который переходил дорого в неположенном для этого месте.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.
Водитель с места ДТП скрылся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники полиции обращаются к очевидцам ДТП, а также ко всем, кто обладает информацией, свидетелям и очевидцам происшествия, имеющим видеорегистраторы в автомобилях, с просьбой обратиться в дежурную часть ОГИБДД У МВД России по Самаре, либо в ближайший отдел полиции или по телефону 112.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...