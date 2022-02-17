Smartavia будет летать из Самары по трем новым направлениям

Авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов сразу по трем новым направлениям из международного аэропорта Курумоч.

С конца мая компания впервые приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Самары в Нижневартовск, Новый Уренгой и Краснодар.

Для выполнения полетов будут задействованы современные и комфортабельные воздушные суда Airbus A320neo.

Начиная с 21 мая по средам и субботам на прямых рейсах Smartavia можно будет отправиться из Самары в Краснодар. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 3 тыс. рублей.

Полеты в Новый Уренгой и обратно будут выполняться с 22 мая по средам и воскресеньям. Из Самары рейс вылетает в 04:20 и приземляется в Новом Уренгое в 08:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 09:20 и прилетает в Самару в 11:30.

Рейсы из Самары в Нижневартовск и обратно будут выполняться с 27 мая по пятницам. Из Самары рейс вылетает в 01:20 и приземляется в Нижневартовске в 04:55 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 05:55 и прилетает в Самару в 07:45.

Улететь на рейсах Smartavia из Самары можно также в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Авиабилеты уже в продаже.