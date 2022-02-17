Smartavia будет летать из Самары по трем новым направлениям

Авиакомпания Smartavia открыла продажу билетов сразу по трем новым направлениям из международного аэропорта Курумоч.
С конца мая компания впервые приступит к выполнению прямых регулярных рейсов из Самары в Нижневартовск, Новый Уренгой и Краснодар.
Для выполнения полетов будут задействованы современные и комфортабельные воздушные суда Airbus A320neo.
Начиная с 21 мая по средам и субботам на прямых рейсах Smartavia можно будет отправиться из Самары в Краснодар. Стоимость билетов в одну сторону стартует от 3 тыс. рублей.
Полеты в Новый Уренгой и обратно будут выполняться с 22 мая по средам и воскресеньям. Из Самары рейс вылетает в 04:20 и приземляется в Новом Уренгое в 08:20 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 09:20 и прилетает в Самару в 11:30.
Рейсы из Самары в Нижневартовск и обратно будут выполняться с 27 мая по пятницам. Из Самары рейс вылетает в 01:20 и приземляется в Нижневартовске в 04:55 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 05:55 и прилетает в Самару в 07:45.
Улететь на рейсах Smartavia из Самары можно также в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Авиабилеты уже в продаже.
Последние комментарии
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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