"Ростелеком" продлевает сроки приема заявок на конкурс "Вместе в цифровое будущее"

"Ростелеком" увеличивает период приема заявок на конкурс "Вместе в цифровое будущее". Свои работы представители региональной медиасферы смогут подать до 31 марта включительно.

На конкурс уже допущено свыше 1 200 материалов. Наибольшее количество заявок традиционно подано в номинации "Интернет-СМИ и информационные агентства" (почти 600 публикаций), "Телевидение" (около 300 сюжетов), а также в специальную номинацию от "Ростелекома" "Цифровой стиль жизни" (более 100 материалов). Самые активные участники — представители массмедиа из Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов.

"В мире, изменившемся из-за пандемии, тема информационных технологий выходит на первый план. В фокусе внимания участников конкурса — внедрение в различных сферах Big Data, нейросетей, голосовых помощников, использование искусственного интеллекта. Вместе с тем журналистов и блогеров волнуют проблемы развития умных территорий, кибепреступности, интересуют вопросы digital-трендов, формирования цифровых предпочтений, а также профессии будущего", — отметила вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома", представитель федерального жюри конкурса Кира Кирюхина.

Победители федерального этапа конкурса отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки "Ростелекома" и Schneider Electric, откроют для себя популярные туристические места Севера.

XI конкурс "Вместе в цифровое будущее" проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группы "Интерфакс".

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: smi.rt.ru.