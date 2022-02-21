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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Искусственный интеллект будет регулировать движение на Самарском мосту

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" создал 18 защищенных каналов связи для организации видеонаблюдения и установки автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на Самарском мосту. Компания построила пять километров кабельной канализации и протянула около 30 километров волоконно-оптических линий связи, чтобы подключить телекоммуникационную инфраструктуру объекта к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Основная задача комплекса — снижение трафика на мосту и подъездах к нему. АСУДД состоит из программных и аппаратных компонентов, которые собирают и анализируют информацию, используя ее для регулировки движения, увеличивая или сокращая временные интервалы сигналов светофоров.

Видеокамеры и контроллеры, установленные на дороге, собирают данные о количестве грузовых и легковых транспортных средств на определенном отрезке трассы и передают информацию в объединенный центр организации дорожного движения. Операторы центра круглосуточно следят за обстановкой и при необходимости корректируют работу автоматических регулировщиков.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Инфраструктура АСУДД объединяет все подсистемы в единый механизм, в котором сконцентрированы функции сбора и обработки информации, контроля и управления транспортными потоками. Комплекс создан с учетом особенностей эксплуатации технически сложного объекта, протяженность которого составляет около трех километров".

Самарский мост стал альтернативной переправой через реку Самару. Жители губернии теперь гораздо быстрее могут добраться в новые микрорайоны Волгарь и Южный город, а также город-спутник областной столицы — Новокуйбышевск. Старый мост, построенный в 1954 году, не рассчитан на современное интенсивное движение.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

"Самарский мост должен стать частью еще одной важной дорожной артерии, которая соединит его со Старым, Южным и Кировским мостами, чтобы упростить автомобилистам выезд из города и избежать привычных здесь пробок. С регулированием трафика на таком загруженном участке могут справиться только современные интеллектуальные транспортные системы".

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