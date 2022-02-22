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Хоккей и фигурное катание стали самыми популярными видами спорта у самарцев на зимних играх в Пекине

САМАРА. 22 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зимние игры оказались значимым событием для россиян. Аудитория трансляций из Китая в среднем в четыре раза превышала количество зрителей других программ. К таким выводам пришли специалисты МегаФон ТВ, проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года.

Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта во всех регионах оказался хоккей. На него пришлось 25% от общего числа просмотров игр, а самую большую аудиторию собрал финальный матч между командами России и Финляндии.

Второе место по популярности занимает фигурное катание (14% просмотров), третье — биатлон (10%), четвертое — лыжные гонки (7%), пятое — керлинг (6%). Больше всего керлинг любят смотреть в Республике Алтай и Чукотском АО — только в этих регионах он занимает второе место, уступая лишь хоккею. Меньше всего пользователи смотрели соревнования по скелетону.

Зрители из Самарской области больше всего времени уделили хоккею, фигурному катанию и биатлону. А самыми популярными трансляциями в регионе стали хоккейный матч между сборными России и Дании в ¼ финала, мужской спринт в биатлоне и женское фигурное катание.

Пользователи были готовы смотреть трансляции в неудобное время. Из 10 самых популярных в Самарской области передач 5 шли утром или днем в рабочие дни, а трансляция финала по хоккею началась в 8 утра воскресенья.

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