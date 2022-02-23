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Реготделения "Единой России" готовы помочь эвакуированным жителям Донбасса Самарские единороссы отправили гуманитарную помощь для переселенцев из Донецка и Луганска "Единая Россия" Самарской области формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам с Донбасса По инициативе "Единой России" разработают программу по восстановлению детских лагерей в стране Александр Живайкин: Решение социальных проблем стало главной задачей деятельности фракции "Единая Россия"

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Реготделения "Единой России" готовы помочь эвакуированным жителям Донбасса

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, техникой и всем необходимым. Первый автопоезд, который привез 800 тонн гуманитарной помощи от "Единой России" в Ростовскую область, собирали в 24 регионах. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на селекторном совещании с реготделениями "Единой России", посвященном организации помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР.

"В работу по сбору гуманитарной помощи включились все наши региональные отделения, от Калининграда до Владивостока. В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями", — рассказал Андрей Турчак, поблагодарив коллег из регионов за проделанную работу.

Одними из первых отправили 20 тонн гуманитарного груза для вынужденных переселенцев из Донецка и Луганска самарские единороссы. Уже 22 февраля средства гигиены и индивидуальной защиты, продукты питания и необходимая бытовая техника были доставлены в Ростовскую область.

Волонтеры начали распределение гуманитарной помощи, которая уже поступила в Ростов-на-Дону. Это 800 тонн груза, который начали развозить по пунктам временного размещения. До 28 февраля привезут еще 500 тонн, отметил секретарь Генсовета "Единой России".

Жителям ДНР и ЛНР, прибывающим, в том числе, и в другие регионы России, оказывают помощь волонтеры — сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения "Мы вместе", представителей "Молодой Гвардии Единой России", "Молодежки ОНФ" и "Волонтерской роты". Они встречают людей в местах пребывания, обустраивают в пунктах временного размещения, помогают в организации быта, проводят разъяснительную и информационную работу. Сейчас их более 1,5 тысяч человек, среди них и волонтеры из Самарского региона, активисты "Молодой гвардии".

Эвакуированных жителей Донбасса готовы принять и в других регионах. В пунктах временного пребывания для жителей ДНР и ЛНР Самарская область готова разместить порядка 1000 человек. Почти половина из них — дети разных возрастов, в том числе младенцы, много пожилых людей. В настоящее время для ПВР определены ресурсы баз отдыха разных муниципалитетов, не задействованные в настоящий момент в организации смен для жителей губернии — это "Кинель-Черкасский санаторий "Колос", лагерь "Космос-2" в Красноярском районе, база отдыха "Дубки" в Самаре и база отдыха "Волжанка" в поселке Волжский. Единороссы и представители региональных и муниципальных властей оценили их готовность, отметил Дмитрий Азаров, секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Самарской области.

Он рассказал, что Самарская область готова к приему жителей Донбасса. Их встречают 17 социальных волонтеров, которые готовы оценить психологическое и физическое состояние приезжающих, потребности в медицинской помощи и юридических вопросах, оказать содействие в решении насущных социальных вопросах.

Вопросы правового статуса и оказания медпомощи будут решаться в пунктах временного пребывания в течение двух - трех дней. Открыта горячая телефонная линия, все ВПР снабжены Wi-Fi, продуманы вопросы обеспечении переселенцев сим-картами со средствами на счету, рассказал Дмитрий Азаров на селекторном совещании, посвященном организации помощи вынужденным переселенцам.

Ранее герой России, самарский генерал Александр Баранов вышел с инициативой консолидации всех прогрессивных сил для помощи жителям ДНР и ЛНР. Дмитрий Азаров подчеркнул, что инициатива о создании внепартийной общественной организации своевременна и способна еще сильнее объединить жителей Самарской области. Всего за два дня откликнулось большое количество волжан, которые готовы помочь гражданам Донбасса, отметил глава региона.

На совещание было предложено развернуть центры правовой поддержки жителям Донбасса на базе приемных "Единой России" в каждом регионе, куда прибывают беженцы. Вынужденные переселенцы будут нуждаться в квалифицированной юридической помощи по всем возникающим правовым вопросам, в том числе по получению президентских выплат и другим вопросам.

Отметим, что секретарь генерального совета партии Андрей Турчак поручил отделениям в регионах организовать в пунктах временного размещения работу волонтеров-психологов, а также предоставить помощь детям. В нескольких пунктах временного размещения волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтеров-педагогов, чтобы дети не отставали от школьной программы.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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