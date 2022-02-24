В сызранском "Медхиме" выявлены нарушения промбезопасности

Ростехнадзор с 1 по 4 февраля провел внеплановую выездную проверку опасного производственного объекта "Участок шахтостроительный", находящегося в пользовании АО "Медхим". Речь о Новокашперском месторождении горючих сланцев в Сызранском районе.

В ходе проверочных мероприятий выявлено неустранение двух нарушений требований промышленной безопасности: не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных Обществом в сведения, характеризующие ОПО; проектом по разработке Новокашперского месторождения горючих сланцев не определена система определения местоположения людей в горных выработках.

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В отношении юридического лица и генерального директора АО "Медхим" возбуждены административные дела по части 11 ст. 19.5. КоАП РФ.