В сызранском "Медхиме" выявлены нарушения промбезопасности

Ростехнадзор с 1 по 4 февраля провел внеплановую выездную проверку опасного производственного объекта "Участок шахтостроительный", находящегося в пользовании АО "Медхим". Речь о Новокашперском месторождении горючих сланцев в Сызранском районе.
В ходе проверочных мероприятий выявлено неустранение двух нарушений требований промышленной безопасности: не обеспечена полнота и достоверность сведений, представленных Обществом в сведения, характеризующие ОПО; проектом по разработке Новокашперского месторождения горючих сланцев не определена система определения местоположения людей в горных выработках.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В отношении юридического лица и генерального директора АО "Медхим" возбуждены административные дела по части 11 ст. 19.5. КоАП РФ.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.