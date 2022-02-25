В Самаре 42 человека более часа тушили пожар в гараже на ул. Краснодонской

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В пятницу, 25 февраля, около 8:10 начался пожар в гараже на ул. Краснодонской, 46 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.