В Тольятти ликвидировали пожар повышенной сложности в жилом доме

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В пятницу, 25 февраля, около 7:34, начался пожар на бульваре Луначарского, 10 в Автозаводском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.