В Самаре 68 человек тушат крупный пожар на ул. Олимпийская

В субботу, 26 февраля, в 15:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Олимпийская, 152 в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Огнеборцы выехали на место происшествия по повышенному рангу сложности вызова: "Пожар № 2" и установили, что там происходит горение стеллажей с тарой: пластиковыми бутылками, поддонами, и оборудования для розлива питьевой воды в ангаре на общей площади 450 кв. м.
Был объявлен отбой повышенному рангу вызова — Пожар № 2. В борьбе с огнем участвовали 68 человек, которые используют 18 единиц техники.
Как пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 16:30 распространение огня остановлено, пожар локализован. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
Продолжаются работы по ликвидации пожара.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?