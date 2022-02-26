В Самаре 68 человек тушат крупный пожар на ул. Олимпийская

В субботу, 26 февраля, в 15:37 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Олимпийская, 152 в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на место происшествия по повышенному рангу сложности вызова: "Пожар № 2" и установили, что там происходит горение стеллажей с тарой: пластиковыми бутылками, поддонами, и оборудования для розлива питьевой воды в ангаре на общей площади 450 кв. м.

Был объявлен отбой повышенному рангу вызова — Пожар № 2. В борьбе с огнем участвовали 68 человек, которые используют 18 единиц техники.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 16:30 распространение огня остановлено, пожар локализован. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Продолжаются работы по ликвидации пожара.