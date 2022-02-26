На пожаре в Октябрьском районе Самары мужчина получил ожоги и попал в больницу

В субботу, 26 февраля, в 19:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе на ул. Лукачева, 4. Горела квартира на 21 этаже 24 этажного многоквартирного жилого дома
Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова — 1 -бис.
В 20:02 пожар на площади 15 кв. м был ликвидирован. по лданным чрезвычайных пресс-служб, погибших нет. На пожаре пострадал 39-летний мужчина, он госпитализирован в больницу им. Н. И. Пирогова.
Из дома было эвакуировано 40 человек. Для тушения пожара привлекались 52 человека, 17 ед. техники.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?