На пожаре в Октябрьском районе Самары мужчина получил ожоги и попал в больницу

В субботу, 26 февраля, в 19:32 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в Октябрьском районе на ул. Лукачева, 4. Горела квартира на 21 этаже 24 этажного многоквартирного жилого дома

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова — 1 -бис.

В 20:02 пожар на площади 15 кв. м был ликвидирован. по лданным чрезвычайных пресс-служб, погибших нет. На пожаре пострадал 39-летний мужчина, он госпитализирован в больницу им. Н. И. Пирогова.

Из дома было эвакуировано 40 человек. Для тушения пожара привлекались 52 человека, 17 ед. техники.