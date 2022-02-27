Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР

В субботу, 26 февраля, губернатор Дмитрий Азаров проверил условия проживания переселенцев из ДНР и ЛНР и пообщался с людьми, которые поделись с ним пережитым ужасом последних 8 лет и благодарностью за спасение их жизней.
Напомним, в пятницу ночью в Самарскую область прибыл поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые были распределены по пунктам временного размещения (ПВР). Большую часть из них, 178 человек, разместили на базе отдыха "Дубки" в Самаре.
Здесь были подготовлены комфортные номера и организовано 4-разовое питание. После отдыха переселенцы прошли ПЦР-тестирование, их осмотрели медики. Специалисты миграционной и социальной служб оказали необходимые консультации и помощь с оформлением документов. В ПВР все прибывшие смогли оформить заявление на получение единовременной социальной выплаты.
"Питанием, жильем, медицинской помощью люди обеспечены. Насколько оперативно люди смогут получить материальную помощь?", — спросил глава региона. Руководитель Главного управления социальной защиты Самарского округа области Лариса Дубровина сообщила, что весь пакет документов на оказание материальной помощи уже собран. В понедельник все документы будут направлены в Ростовскую область, которая непосредственно занимается перечислением средств. Ожидается, что в течение недели федеральная выплата, положенная людям, должна поступить.
Глава региона подчеркнул, что если у людей есть какие-то экстренные потребности, то об этом надо обязательно знать. "В таком случае мы обязательно найдем возможность помочь", — сказал губернатор, поручив сообщать о подобных ситуациях, когда помощь людям требует незамедлительных решений.
Кроме того, как рассказала первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, за каждым из ПВР и находящимися там переселенцами закреплены депутаты, которые контролируют, чтобы людям было предоставлено все необходимое.
"Соцслужбы за эти дни выяснили, какие персональные нужды не предусмотрены средствами на содержание. У нас есть список вещей с размерами: нужны спортивные костюмы, майки, белье, теплая обувь — не у всех она соответствует нашему сезону. И наши депутаты берут на себя обязанность помочь", — сообщила Марина Антимонова.
В каждом ПВР организованы мобильные пункты центров занятости, где предлагаются вакансии для временного трудоустройства. По информации министра социально-демографической политики Самарской области Регины Воробьевой, 15 человек из числа прибывших уже обозначили свое желание устроиться на работу. С понедельника четверо выходят на работу, еще 6 человек также будут трудоустроены в ближайшее время.
"Это очень важно, чтобы люди, которые хотят работать, были трудоустроены", — сказал губернатор. Глава региона поблагодарил специалистов, которые помогают вынужденным переселенцам: "Большое, важное дело делаем. Главное, чтобы людям было комфортно".
Под особым вниманием дети — их половина от всех прибывших в регион переселенцев. Среди них — 6 младенцев до года. В ПВР оборудованы детские комнаты, где с ребятами занимаются волонтеры и опытные педагоги. Дети рисуют, читают, занимаются лепкой, играют в настольные и подвижные игры. Дополнительно глава региона вручил ребятам набор подарков и игрушек. Для 44 детей школьного возраста, которые проживают в "Дубках", уже со следующей недели будет организован образовательный процесс. Их готова принять школа № 43. Для доставки ребят в образовательное учреждение будет организован транспорт.
Глава региона еще на этапе подготовки ПВР отмечал — важно подготовить меню как для взрослых, так и для детей. Сегодня Дмитрий Азаров проверил, как организовано питание, а также расспросил самых юных переселенцев, нравится ли им еда. Дети ответили однозначно — едят с удовольствием.
Анастасия Голубоярова и Светлана Бискубская — студентки. Летом должны были получить диплом об окончании Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Девушки переживают, как теперь быть.
Губернатор заверил Анастасию и Светлану, что поможет в том, чтобы они смогли закончить обучение и защитить диплом в Самаре: "У нас сильный государственный технический университет, который я сам заканчивал. Обязательно лично переговорю с ректором, чтобы рассмотрели вашу ситуацию и помогли. Время не нужно терять, и если есть возможность, нужно учиться. А мы, безусловно, постараемся здесь для вас создать второй дом, чтобы вам было комфортно", — сказал Дмитрий Азаров.
Среди переселенцев — много пожилых людей, которые до последнего не хотели покидать родные места. Людмила Татарчук жила в Макеевке рядом с Донецком, где у нее частный дом и приусадебное хозяйство. Со слезами на глазах 71-ти летняя женщина рассказала губернатору о том ужасе, что пришлось ей пережить за последние 8 лет.
"Я никогда не забуду, как от взрывов наши дома буквально поднимались и опускались, содрогались окна и двери. Нам говорили: "Берите вещи и уходите!". Но как я уйду, если это мой дом, моя родная земля? Почему вы меня гоните? — рассказала Людмила Татарчук, — Когда мы узнали, что Россия защит нас — мы радовались все. Мы знали, что России нам поможет, и нас не бросят. Путин все пытался переговорами решить, но выхода уже не осталось. Говорю огромное спасибо России и Владимиру Владимировичу за то, что он вмешался и помогает освободить страну от врагов. Мы очень этого ждали. Я счастлива и рада! Пусть будет мир, но для этого надо решить вопрос до конца. В Самаре я чувствую себя хорошо, к нам очень теплое отношение, как будто мы здесь как дома".
Лидии Ярыдиной — 83 года, приехала из Горловки. О тех ужасах, которые творились у нее дома, и той боли, которую она испытывает из-за руководства ее страны, рассказывает не сдерживая эмоций.
"Замучались за восемь лет. Когда началась Великая Отечественная война, я была ребенком, и многого не помню. Но мама рассказывала, как тяжело ей пришлось. Вот и мне пришлось на себе испытать все ужасы военных действий. Многие, кто шли с оружием на города и села Донбасса, годятся мне во внуки. Как не стыдно им было поднимать руку на своих же соотечественников? Делить людей на "наших" и "ваших"? Нужно беречь свою страну, — поделилась переживаниями Лидия Андреевна, — Хорошо, что нас приняла Россия. Россия всю жизнь всех спасает. Спасибо Путину, что решил освободить Украину от этих непорядочных людей, которые ее захватили. Здесь нас очень хорошо встретили, обращаются с нами с любовью и заботой. Спасибо за это огромное!".
Дмитрий Азаров поблагодарил женщин за терпение и выдержку и подчеркнул: здесь они в полной безопасности, о них позаботятся. "Мы своих не бросаем!", — заверил губернатор.
Глава региона также осмотрел столовую, где посменно организовано питание, и жилые корпуса, где для людей созданы все условия. Кроме того, в ПВР работает медицинский кабинет, при необходимости с людьми работают психологи. Свою помощь переселенцам оказывают и жители Самарской области, общественные и волонтерские организации. Дмитрий Азаров, осмотрев ПВР и пообщавшись с людьми, еще раз акцентировал внимание всех ответственных служб на том, что в сфере внимания должен быть каждый.
Напомним, что для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в Самарскую область работает "горячая линия" министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8 800 100 56 61.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно