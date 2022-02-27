Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР

В субботу, 26 февраля, губернатор Дмитрий Азаров проверил условия проживания переселенцев из ДНР и ЛНР и пообщался с людьми, которые поделись с ним пережитым ужасом последних 8 лет и благодарностью за спасение их жизней.

Напомним, в пятницу ночью в Самарскую область прибыл поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, которые были распределены по пунктам временного размещения (ПВР). Большую часть из них, 178 человек, разместили на базе отдыха "Дубки" в Самаре.

Здесь были подготовлены комфортные номера и организовано 4-разовое питание. После отдыха переселенцы прошли ПЦР-тестирование, их осмотрели медики. Специалисты миграционной и социальной служб оказали необходимые консультации и помощь с оформлением документов. В ПВР все прибывшие смогли оформить заявление на получение единовременной социальной выплаты.

"Питанием, жильем, медицинской помощью люди обеспечены. Насколько оперативно люди смогут получить материальную помощь?", — спросил глава региона. Руководитель Главного управления социальной защиты Самарского округа области Лариса Дубровина сообщила, что весь пакет документов на оказание материальной помощи уже собран. В понедельник все документы будут направлены в Ростовскую область, которая непосредственно занимается перечислением средств. Ожидается, что в течение недели федеральная выплата, положенная людям, должна поступить.

Глава региона подчеркнул, что если у людей есть какие-то экстренные потребности, то об этом надо обязательно знать. "В таком случае мы обязательно найдем возможность помочь", — сказал губернатор, поручив сообщать о подобных ситуациях, когда помощь людям требует незамедлительных решений.

Кроме того, как рассказала первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, за каждым из ПВР и находящимися там переселенцами закреплены депутаты, которые контролируют, чтобы людям было предоставлено все необходимое.

"Соцслужбы за эти дни выяснили, какие персональные нужды не предусмотрены средствами на содержание. У нас есть список вещей с размерами: нужны спортивные костюмы, майки, белье, теплая обувь — не у всех она соответствует нашему сезону. И наши депутаты берут на себя обязанность помочь", — сообщила Марина Антимонова.

В каждом ПВР организованы мобильные пункты центров занятости, где предлагаются вакансии для временного трудоустройства. По информации министра социально-демографической политики Самарской области Регины Воробьевой, 15 человек из числа прибывших уже обозначили свое желание устроиться на работу. С понедельника четверо выходят на работу, еще 6 человек также будут трудоустроены в ближайшее время.

"Это очень важно, чтобы люди, которые хотят работать, были трудоустроены", — сказал губернатор. Глава региона поблагодарил специалистов, которые помогают вынужденным переселенцам: "Большое, важное дело делаем. Главное, чтобы людям было комфортно".

Под особым вниманием дети — их половина от всех прибывших в регион переселенцев. Среди них — 6 младенцев до года. В ПВР оборудованы детские комнаты, где с ребятами занимаются волонтеры и опытные педагоги. Дети рисуют, читают, занимаются лепкой, играют в настольные и подвижные игры. Дополнительно глава региона вручил ребятам набор подарков и игрушек. Для 44 детей школьного возраста, которые проживают в "Дубках", уже со следующей недели будет организован образовательный процесс. Их готова принять школа № 43. Для доставки ребят в образовательное учреждение будет организован транспорт.

Глава региона еще на этапе подготовки ПВР отмечал — важно подготовить меню как для взрослых, так и для детей. Сегодня Дмитрий Азаров проверил, как организовано питание, а также расспросил самых юных переселенцев, нравится ли им еда. Дети ответили однозначно — едят с удовольствием.

Анастасия Голубоярова и Светлана Бискубская — студентки. Летом должны были получить диплом об окончании Донецкой национальной академии строительства и архитектуры. Девушки переживают, как теперь быть.

Губернатор заверил Анастасию и Светлану, что поможет в том, чтобы они смогли закончить обучение и защитить диплом в Самаре: "У нас сильный государственный технический университет, который я сам заканчивал. Обязательно лично переговорю с ректором, чтобы рассмотрели вашу ситуацию и помогли. Время не нужно терять, и если есть возможность, нужно учиться. А мы, безусловно, постараемся здесь для вас создать второй дом, чтобы вам было комфортно", — сказал Дмитрий Азаров.

Среди переселенцев — много пожилых людей, которые до последнего не хотели покидать родные места. Людмила Татарчук жила в Макеевке рядом с Донецком, где у нее частный дом и приусадебное хозяйство. Со слезами на глазах 71-ти летняя женщина рассказала губернатору о том ужасе, что пришлось ей пережить за последние 8 лет.

"Я никогда не забуду, как от взрывов наши дома буквально поднимались и опускались, содрогались окна и двери. Нам говорили: "Берите вещи и уходите!". Но как я уйду, если это мой дом, моя родная земля? Почему вы меня гоните? — рассказала Людмила Татарчук, — Когда мы узнали, что Россия защит нас — мы радовались все. Мы знали, что России нам поможет, и нас не бросят. Путин все пытался переговорами решить, но выхода уже не осталось. Говорю огромное спасибо России и Владимиру Владимировичу за то, что он вмешался и помогает освободить страну от врагов. Мы очень этого ждали. Я счастлива и рада! Пусть будет мир, но для этого надо решить вопрос до конца. В Самаре я чувствую себя хорошо, к нам очень теплое отношение, как будто мы здесь как дома".

Лидии Ярыдиной — 83 года, приехала из Горловки. О тех ужасах, которые творились у нее дома, и той боли, которую она испытывает из-за руководства ее страны, рассказывает не сдерживая эмоций.

"Замучались за восемь лет. Когда началась Великая Отечественная война, я была ребенком, и многого не помню. Но мама рассказывала, как тяжело ей пришлось. Вот и мне пришлось на себе испытать все ужасы военных действий. Многие, кто шли с оружием на города и села Донбасса, годятся мне во внуки. Как не стыдно им было поднимать руку на своих же соотечественников? Делить людей на "наших" и "ваших"? Нужно беречь свою страну, — поделилась переживаниями Лидия Андреевна, — Хорошо, что нас приняла Россия. Россия всю жизнь всех спасает. Спасибо Путину, что решил освободить Украину от этих непорядочных людей, которые ее захватили. Здесь нас очень хорошо встретили, обращаются с нами с любовью и заботой. Спасибо за это огромное!".

Дмитрий Азаров поблагодарил женщин за терпение и выдержку и подчеркнул: здесь они в полной безопасности, о них позаботятся. "Мы своих не бросаем!", — заверил губернатор.

Глава региона также осмотрел столовую, где посменно организовано питание, и жилые корпуса, где для людей созданы все условия. Кроме того, в ПВР работает медицинский кабинет, при необходимости с людьми работают психологи. Свою помощь переселенцам оказывают и жители Самарской области, общественные и волонтерские организации. Дмитрий Азаров, осмотрев ПВР и пообщавшись с людьми, еще раз акцентировал внимание всех ответственных служб на том, что в сфере внимания должен быть каждый.

Напомним, что для помощи всем прибывающим из ДНР и ЛНР в Самарскую область работает "горячая линия" министерства социально-демографической и семейной политики региона: 8 800 100 56 61.