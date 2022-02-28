Дело самарчанки, обвиняемой в убийстве годовалого сына, отправят в суд

В Самаре закончили расследовать уголовное дело жительницы микрорайона Крутые Ключи, которую обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, в убийстве ребенка и покушении. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, по версии следствия, ночью 10 августа 2021 г. женщина ушла из дома и на трое суток оставила одних в квартире своих сыновей одного года и трех лет. При этом младшего ребенка она посадила в детское кресло и зафиксировала ремнями безопасности. В итоге мальчик погиб. Второго ребенка обнаружили истощенным. Сейчас его передали бабушке.
Во время следствия выяснилось, что женщина систематически оставляла детей без присмотра, не обеспечивала их нормальным питанием и уходом, а также в целом пренебрежительно относилась к ним.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.
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а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение