Дело самарчанки, обвиняемой в убийстве годовалого сына, отправят в суд

В Самаре закончили расследовать уголовное дело жительницы микрорайона Крутые Ключи, которую обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, в убийстве ребенка и покушении. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, ночью 10 августа 2021 г. женщина ушла из дома и на трое суток оставила одних в квартире своих сыновей одного года и трех лет. При этом младшего ребенка она посадила в детское кресло и зафиксировала ремнями безопасности. В итоге мальчик погиб. Второго ребенка обнаружили истощенным. Сейчас его передали бабушке.

Во время следствия выяснилось, что женщина систематически оставляла детей без присмотра, не обеспечивала их нормальным питанием и уходом, а также в целом пренебрежительно относилась к ним.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения.