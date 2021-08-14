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Суды Происшествия

Женщину, подозреваемую в убийстве годовалого сына, суд заключил под стражу

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство двух малолетних детей и убийстве ребенка, находящегося в беспомощном состоянии.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, 12 августа в квартире микрорайона Крутые Ключи было обнаружено тело ребенка 2020 года рождения.

По версии следствия, 9 августа подозреваемая оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. Дети находились дома одни в течение четырех суток, об этом мать никому не говорила.

В результате годовалый мальчик скончался, его трехлетний брат обнаружен в истощенном состоянии.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Расследование уголовных дел находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

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