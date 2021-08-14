Женщину, подозреваемую в убийстве годовалого сына, суд заключил под стражу

В Самаре продолжается расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство двух малолетних детей и убийстве ребенка, находящегося в беспомощном состоянии.
Как ранее сообщал Волга Ньюс, 12 августа в квартире микрорайона Крутые Ключи было обнаружено тело ребенка 2020 года рождения.
По версии следствия, 9 августа подозреваемая оставила своих детей 2018 и 2020 годов рождения без присмотра, зафиксировав младшего сына спящим в детском кресле без движения. Дети находились дома одни в течение четырех суток, об этом мать никому не говорила.
В результате годовалый мальчик скончался, его трехлетний брат обнаружен в истощенном состоянии.
В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Расследование уголовных дел находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!