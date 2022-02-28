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В феврале "Пятёрочка" доставила медработникам более 8 тонн продуктов и бытовой химии

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках проекта "Корзина доброты" торговая сеть "Пятёрочка" совместно с фондом продовольствия "Русь" продолжает оказывать поддержку медработникам страны. Бесплатные продукты и бытовую химию получили в феврале больницы Самары, Томска, Воронежа, Волгограда и Тольятти.

Фото: предоставлено ТС "Пятёрочка"

Питьевая вода, чай, кофе, сладости и гигиенические средства общим весом почти 8,26 тонны были доставлены в 16 медучреждений, где работают более 14 400 сотрудников, 1500 из которых являются волонтерами-медиками.

В Самаре продукты и средства гигиены доставлены в Областную клиническую больницу им. В. Д. Середавина, Городские больницы № 4, № 6 и № 7, Областную детскую инфекционную больницу и Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5.

В Томске поддержку получили работники Городской клинической больницы № 3 им. Б. И. Альперовича, Медико-санитарной части № 2, Родильного дома № 4 и Томской районной больницы.

Продукты и чистящие средства передали сотрудникам воронежской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 8 и Воронежской областной клинической больницы № 1.

В числе получивших необходимую поддержку оказались четыре медучреждения Волгограда. Это Клиническая больница № 4, Детская клиническая инфекционная больница, ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28", Круглосуточный амбулаторный ковидный центр, а также волонтеры-медики службы "122".

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