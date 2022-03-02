Ночью с пожара на ул. Комсомольской в Самаре были эвакуированы жильцы

В среду, 2 марта, примерно в 2:08 произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме № 80 по ул. Комсомольской в Самарском районе, об этом сообщили в региональном Управлении МЧС России.

К моменту прибытия пожарных горела кровля дома на площади 250 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 68 человек, которые, используя 25 единиц техники, ликвидировали пожар в 3:51.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что погибших и пострадавших нет, при тушении была проведена эвакуация жильцов.

Причина пожара устанавливается.