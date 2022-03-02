В Тольятти 10 человек тушили пожар на ул. Мира

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Во вторник, 1 марта, около 16:15, начался пожар в доме № 99 на ул. Мира в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.