В Самаре продается ТЦ "Пирамида"

В Самаре на торги выставлено имущество компании-банкрота ООО "Космополис" — торговый центр "Пирамида".
Объект включает в себя двухэтажное здание, площадью 1,6 тыс. кв.м, и два земельных участка, общей площадью 1,9 тыс. кв. м. На прилегающей территории есть небольшая парковка на 50 автомобилей.
6 апреля Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
ТЦ "Пирамида" расположен в густонаселенном районе со сложившейся инфраструктурой, на первой линии центральной городской магистрали — ул. Ново-Садовая. В пешей доступности остановки общественного транспорта, в 11 км — ж/д вокзал.
На данный момент ТЦ полностью сдан в аренду. Ежегодный арендный поток составляет порядка 10,6 млн рублей. Начальная цена — 102,4 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.