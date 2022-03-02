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Экономика и бизнес

В Самаре продается ТЦ "Пирамида"

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на торги выставлено имущество компании-банкрота ООО "Космополис" — торговый центр "Пирамида".

Объект включает в себя двухэтажное здание, площадью 1,6 тыс. кв.м, и два земельных участка, общей площадью 1,9 тыс. кв. м. На прилегающей территории есть небольшая парковка на 50 автомобилей.

6 апреля Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

 

ТЦ "Пирамида" расположен в густонаселенном районе со сложившейся инфраструктурой, на первой линии центральной городской магистрали — ул. Ново-Садовая. В пешей доступности остановки общественного транспорта, в 11 км — ж/д вокзал.

На данный момент ТЦ полностью сдан в аренду. Ежегодный арендный поток составляет порядка 10,6 млн рублей. Начальная цена — 102,4 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля.

 

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Последние комментарии

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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