В Самаре продается ТЦ "Пирамида"

В Самаре на торги выставлено имущество компании-банкрота ООО "Космополис" — торговый центр "Пирамида".

Объект включает в себя двухэтажное здание, площадью 1,6 тыс. кв.м, и два земельных участка, общей площадью 1,9 тыс. кв. м. На прилегающей территории есть небольшая парковка на 50 автомобилей.

6 апреля Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

ТЦ "Пирамида" расположен в густонаселенном районе со сложившейся инфраструктурой, на первой линии центральной городской магистрали — ул. Ново-Садовая. В пешей доступности остановки общественного транспорта, в 11 км — ж/д вокзал.

На данный момент ТЦ полностью сдан в аренду. Ежегодный арендный поток составляет порядка 10,6 млн рублей. Начальная цена — 102,4 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля.