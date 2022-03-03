В Самаре отменили QR-коды

В Самаре городской оперативный штаб по коронавирусу принял об отмене QR-кодов, сообщает сайт мэрии.

Ранее постановлением губернатора муниципальным штабам были переданы полномочия по ограничению допуска совершеннолетних граждан в организаций сферы услугу, учреждения культуры и спорта, кинотеатры, рестораны, фуд-корты и торговые центры.

"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение указанных заведений без предъявления QR-кода", — сообщает мэрия.

При этом подчеркивается, что сохраняется необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер в общественных местах и городском транспорте.

Снятие ограничений уже с 3 марта подтвердили администраторы нескольких крупных ТЦ: "Амбар", "Вива Лэнд", "Аврора Молл" и "Летаут".