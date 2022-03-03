В Самаре отменили QR-коды

В Самаре городской оперативный штаб по коронавирусу принял об отмене QR-кодов, сообщает сайт мэрии.
Ранее постановлением губернатора муниципальным штабам были переданы полномочия по ограничению допуска совершеннолетних граждан в организаций сферы услугу, учреждения культуры и спорта, кинотеатры, рестораны, фуд-корты и торговые центры.
"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение указанных заведений без предъявления QR-кода", — сообщает мэрия.
При этом подчеркивается, что сохраняется необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер в общественных местах и городском транспорте.
Снятие ограничений уже с 3 марта подтвердили администраторы нескольких крупных ТЦ: "Амбар", "Вива Лэнд", "Аврора Молл" и "Летаут".
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа