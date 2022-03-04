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Общество

В ближайшие дни в Самарской области прогнозируются мокрый снег и дождь

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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К концу недели в Самарской области изменится характер погоды: к региону приблизится южный циклон и принесет очередную порцию влаги, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 4 марта, небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман, гололед. Ветер восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -3...2 °C.

В субботу, 5 марта, ночью осадки, местами сильные преимущественно в виде снега, мокрого снега, метель. Снежные заносы. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Днем осадки, местами сильные преимущественно в виде снега, мокрого снега, метель. Ветер Северный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 1...-4 °C.

В воскресенье, 6 марта, ночью небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер северный, 7...12 м/с.
Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C. Днем небольшой снег, ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -6...-11 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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