Дмитрий Азаров поздравил врачей и рожениц перинатального центра с 8 Марта

Во вторник, 8 марта, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с Международным женским днем сотрудниц перинатального центра ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им В. Д. Середавина" и рожениц, которые с малышами находятся в учреждении.
Надежда Бехтягина вместе с мамой и семью детьми приехала в Самарскую область в числе вынужденных переселенцев из Донбасса. Многодетную семью, которая жила в городе Макеевка около Донецка, поселили в пункте временного размещения (ПВР) на территории самарской базы отдыха "Дубки". На днях в областном перинатальном центре у Надежды Бехтягиной родился восьмой ребенок — девочка. Теперь у нее четыре сына и четыре дочки.
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил Надежду Бехтягину с прибавлением и Международным женским днем. "Мы постараемся сделать все, чтобы вы на самарской земле чувствовали себя как дома. Будьте уверены, что мы позаботимся о вас, чтобы вы ни в чем не нуждались. Надеюсь, все скоро закончится, и вы сможете вернуться", — сказал глава региона, вручив маме цветы и подарив детскую кроватку, которая уже установлена в ПВР.
После выписки женщина и ее новорожденный ребенок останутся под наблюдением самарских врачей, им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь.
Глава региона, поздравляя в перинатальном центре мам с праздником 8 Марта и рождением детей, интересовался у них самочувствием, условиями пребывания в больнице.
Екатерина Дыдзюль в перинатальном центре родила своего первенца — мальчика. Принимая поздравления от Дмитрия Азарова, она отметила высокий профессионализм врачей и внимательное отношение всего персонала.
У Дании Харисовой 5 марта появилась на свет третья дочка. "Тут современный центр и замечательный персонал. Очень тепло меня встретили", — рассказала она главе региона. После общения с Дмитрием Азаровым Дания Харисова призналась, что была приятно удивлена таким вниманием со стороны губернатора: "Была рада получить цветы и услышать от Дмитрия Игоревича теплые слова. Это придало приятных эмоций".
Дмитрий Азаров также поздравил с Международным женским днем сотрудниц перинатального центра. Он отметил, что все роженицы, с которыми он пообщался, благодарили медицинских сотрудников за заботу, профессионализм и внимание. Глава региона присоединился к благодарностям: "Сейчас поздравили мам с замечательным событием. И, конечно, очень приятно было слышать от них слова благодарности в ваш адрес. Они говорили о вашей ответственности, профессионализме, заботе, бережном отношении. Люди действительно, как никогда за последние десятилетия, с уважением, искренностью и благодарностью относятся ко всем медработникам — врачам, медсестрам, санитарам, водителям, которые работают иной раз 24 часа в сутки, чтобы спасать людей. Спасибо вам большое".
За 2021 год в областном перинатальном центре принято 5688 родов, родилось 5824 ребенка. За два месяца 2022 года принято 1010 родов. В больнице Середавина принимают и тех беременных женщин, у которых обнаруживается коронавирусная инфекция.
"Ваше отношение к каждому человеку позволяет нам сохранять жизни, позволяет прирастать самарским семьям, а значит, расцветать нашему обществу. Очень надеюсь, что все больше и больше детей будет появляться в Самарской области. Я поздравляю вас с праздником 8 Марта! Желаю мира, добра, благополучия, любви и надежды — все будет хорошо", — сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно