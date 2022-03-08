Дмитрий Азаров поздравил врачей и рожениц перинатального центра с 8 Марта

Во вторник, 8 марта, губернатор Дмитрий Азаров поздравил с Международным женским днем сотрудниц перинатального центра ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им В. Д. Середавина" и рожениц, которые с малышами находятся в учреждении.

Надежда Бехтягина вместе с мамой и семью детьми приехала в Самарскую область в числе вынужденных переселенцев из Донбасса. Многодетную семью, которая жила в городе Макеевка около Донецка, поселили в пункте временного размещения (ПВР) на территории самарской базы отдыха "Дубки". На днях в областном перинатальном центре у Надежды Бехтягиной родился восьмой ребенок — девочка. Теперь у нее четыре сына и четыре дочки.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил Надежду Бехтягину с прибавлением и Международным женским днем. "Мы постараемся сделать все, чтобы вы на самарской земле чувствовали себя как дома. Будьте уверены, что мы позаботимся о вас, чтобы вы ни в чем не нуждались. Надеюсь, все скоро закончится, и вы сможете вернуться", — сказал глава региона, вручив маме цветы и подарив детскую кроватку, которая уже установлена в ПВР.

После выписки женщина и ее новорожденный ребенок останутся под наблюдением самарских врачей, им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона, поздравляя в перинатальном центре мам с праздником 8 Марта и рождением детей, интересовался у них самочувствием, условиями пребывания в больнице.

Екатерина Дыдзюль в перинатальном центре родила своего первенца — мальчика. Принимая поздравления от Дмитрия Азарова, она отметила высокий профессионализм врачей и внимательное отношение всего персонала.

У Дании Харисовой 5 марта появилась на свет третья дочка. "Тут современный центр и замечательный персонал. Очень тепло меня встретили", — рассказала она главе региона. После общения с Дмитрием Азаровым Дания Харисова призналась, что была приятно удивлена таким вниманием со стороны губернатора: "Была рада получить цветы и услышать от Дмитрия Игоревича теплые слова. Это придало приятных эмоций".

Дмитрий Азаров также поздравил с Международным женским днем сотрудниц перинатального центра. Он отметил, что все роженицы, с которыми он пообщался, благодарили медицинских сотрудников за заботу, профессионализм и внимание. Глава региона присоединился к благодарностям: "Сейчас поздравили мам с замечательным событием. И, конечно, очень приятно было слышать от них слова благодарности в ваш адрес. Они говорили о вашей ответственности, профессионализме, заботе, бережном отношении. Люди действительно, как никогда за последние десятилетия, с уважением, искренностью и благодарностью относятся ко всем медработникам — врачам, медсестрам, санитарам, водителям, которые работают иной раз 24 часа в сутки, чтобы спасать людей. Спасибо вам большое".

За 2021 год в областном перинатальном центре принято 5688 родов, родилось 5824 ребенка. За два месяца 2022 года принято 1010 родов. В больнице Середавина принимают и тех беременных женщин, у которых обнаруживается коронавирусная инфекция.

"Ваше отношение к каждому человеку позволяет нам сохранять жизни, позволяет прирастать самарским семьям, а значит, расцветать нашему обществу. Очень надеюсь, что все больше и больше детей будет появляться в Самарской области. Я поздравляю вас с праздником 8 Марта! Желаю мира, добра, благополучия, любви и надежды — все будет хорошо", — сказал Дмитрий Азаров.