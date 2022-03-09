В Самарской области нашли фантомную площадку по продаже молочной продукции

В Самарской области в марте 2022 г. сотрудники Россельхознадзора обнаружили фантомная площадку по продаже молочной продукции, сообщает ведомство.

Площадка "Склад" располагалась в помещении склада в Тольятти, на ул. Коммунальной, 28, стр. 2. Там реализовывали молочную продукцию неизвестного происхождения. Так, "масло шоколадное, мдж 62%", продававшееся на этой площадке, было произведено предприятием ИП Гаврилов О.В из сырья неизвестного происхождения, ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.

Площадку "Склад" перевели в статус фантомной.