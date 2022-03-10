В Самарской области пройдет снег

В Самарской области пойдет небольшой снег, сохранится пониженный температурный фон, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 10 марта, местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица.
В пятницу, 11 марта, ночью местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Днем местами небольшой снег, ветер Северо-восточный, 5...10 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.
В субботу, 12 марта, ночью без осадков. Ветер северный, 5...10 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C . По северу до -22°С. Днем без осадков.
Ветер северный, 5...10 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа