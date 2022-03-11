В Тольятти после вмешательства прокуратуры убрали кран с территории застройщика-банкрота

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила законность нахождения башенного крана на территории застройщика-банкрота ООО "ИК "ЖИГУЛИ" на ул. Автостроителей, 59. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в надзорном ведомстве.
При проверке обнаружились нарушения законодательства о промышленной безопасности. "Нахождение крана на строительной площадке могло привести к угрозе жизни и здоровью людей при возникновении аварийной ситуации", - отметили в прокуратуре Автозаводского района.
В результате нарушения устранили, башенный кран демонтировали и вывезли.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа