В Тольятти после вмешательства прокуратуры убрали кран с территории застройщика-банкрота

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Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила законность нахождения башенного крана на территории застройщика-банкрота ООО "ИК "ЖИГУЛИ" на ул. Автостроителей, 59. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в надзорном ведомстве.