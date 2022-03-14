На ул. Спортивной в Тольятти сгорел Mercedes

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 13 марта, примерно в 22:57, около дома № 33 по ул. Спортивной в Тольятти загорелся Mercedes. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.