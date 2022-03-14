В Самарской области сельчанин погиб при пожаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 13 марта, в Сергиевском районе Самарской области на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области