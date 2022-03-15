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Общество

В Самарской области ожидаются морозы до -20°C

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие двое суток погоду в Самарской губернии будет формировать частный циклон, траектория движения которого проходит с севера на юг через нашу область. Оформившись в северных широтах, он, в отличие от южных циклонов, несет с собой значительно меньше осадков, поэтому в ближайшие двое суток пройдет небольшой снег, лишь местами в южной половине области умеренный. В последующие дни до конца недели в Поволжье установится область повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны, и солнце чаще будет радовать жителей. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему будет ниже климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 15 марта, небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -5...-7 °C. Местами гололедица.

В среду, 16 марта, ночью местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -10...15 °C. Местами гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица.

В четверг, 17 марта, ночью без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C. Местами до -20°C. Местами гололедица. Днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

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