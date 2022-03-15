В Самарской области ожидаются морозы до -20°C

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В ближайшие двое суток погоду в Самарской губернии будет формировать частный циклон, траектория движения которого проходит с севера на юг через нашу область. Оформившись в северных широтах, он, в отличие от южных циклонов, несет с собой значительно меньше осадков, поэтому в ближайшие двое суток пройдет небольшой снег, лишь местами в южной половине области умеренный. В последующие дни до конца недели в Поволжье установится область повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны, и солнце чаще будет радовать жителей. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему будет ниже климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.