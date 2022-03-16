В Тольятти 30 человек эвакуировали из-за пожара

Во вторник, 15 марта, около 11:54, начался пожар на Южном шоссе, 155 в Автозаводском районе Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела кровля производственного помещения на площади 15 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 25 человек, которые ликвидировали пожар в 12:22.

Из здания эвакуировали 30 человек. Причину возгорания и ущерб устанавливают.