Банк "Открытие" в шесть раз нарастил выдачу карт "Мир"

За две недели марта банк "Открытие" выпустил в шесть раз больше карт платежной системы "Мир", чем за аналогичные периоды предыдущих месяцев. Спрос увеличился как на физические, так и на виртуальные карты.

Существенный рост спроса зафиксирован на все типы карт национальной платежной системы. В частности, выпуск моментальных пластиковых карт "Мир" увеличился почти в четыре раза, именных пластиковых карт и карт, оформленных через дистанционные каналы - более чем в девять раз. Спрос на виртуальные карты вырос более чем в шесть раз.

Заказать карту "Мир", Visa или Mastercard можно дистанционно через интернет-банк или мобильное приложение "Открытия", а также в любом отделении банка.

Все карты банка "Открытие", которые были выданы ранее или будут выданы, в том числе и карты международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать и обслуживаться на территории России. Можно расплачиваться этими картами, совершать платежи и переводы, снимать наличные.

Ранее банк "Открытие" продлил срок действия карт всех платежных систем до 2030 года. Клиентам с истекающим сроком действия карт в марте 2022 года или позднее нет необходимости перевыпускать их.

Подробнее с условиями карточных продуктов "Открытия" можно ознакомиться на сайте банка.