ФНС запустил промостраницу о декларировании иностранных активов в рамках амнистии

С 14 марта ФНС России начала принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2015 №140-ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Цель программы - обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, в том числе за пределами РФ.
До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях.
В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, производные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что положат их на счет в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации.
В соответствии с законом те, кто добровольно задекларирует имущество и счета, получают правовые гарантии сохранности своего капитала, в том числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности. Основным условием предоставления гарантий служит зачисление средств и финансовых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка.
Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России запущена промостраница, где можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить, и найти другую полезную информацию о декларировании.
Декларация заполняется вручную либо распечатывается на принтере. Двусторонняя печать декларации не допускается.
Сдать декларацию можно только лично в любом территориальном налоговом органе, а также в центральном аппарате ФНС России. Декларации, отправленные по почте, не принимаются.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html