Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о мерах, предпринимаемых для нормализации работы общественного транспорта в Самаре.
Глава региона, отвечая на вопросы в прямом эфире на площадке "Объясняем.РФ", отметил, что поступает огромное количество жалоб по работе общественного транспорта в областной столице. Чтобы вникнуть в ситуацию, он поручил ежедневно предоставлять отчеты о выходе подвижного состава.
"Оказалось, что в отдельные дни до 40% подвижного состава трамваев не выходило на линию. Как можно было допустить такую ситуацию? [...] По автобусам в худшие дни 20% не выходило на маршрут", - сообщил Дмитрий Азаров, добавив, что сегодня у него состоялся жесткий разговор с руководителем городского департамента транспорта.
По его словам, принято решение о выделении Самаре из регионального бюджета 250 млн руб. на общественные перевозки, большая часть из которых будет направлена на нужды ТТУ.
Также глава региона поручил проиндексировать зарплаты водителей трамваев и троллейбусов на 20%. Кроме того, будет сформирован стимулирующий соцпакет. Дмитрий Азаров отметил, что основная проблема именно в нехватке водителей. И она обострилась на фоне пандемии.
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