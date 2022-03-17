Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса "Лидеры России"

В четверг, 17 марта, губернатор Дмитрий Азаров встретился с победителями четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", которые выбрали главу Самарской области своим наставником.

Напомним, "Лидеры России" — это конкурс для руководителей нового поколения, который проводится АНО "Россия — страна возможностей". Традиционно победители получают образовательный грант и возможность в течение года поработать с наставником из числа ведущих управленцев России, перенимать их опыт в интересующих областях. Самарская область традиционно находится в лидерах среди регионов по числу участников конкурса и его финалистов.

"Можно смело сказать: ваше время пришло. Сегодня как никогда страна нуждается в лидерах. В такие непростые исторические моменты правильный человек на правильном месте важнее, чем стратегия, — обратился к участникам встречи Губернатор. — Настоящие лидеры нам нужны по всему фронту нашей деятельности, в государственном и муниципальном управлении. Капитаны бизнеса и социальной сферы. Вы лучшие из лучших, и я уверен, что многое вместе с вами мы сделаем во имя и во благо нашей великой Родины и всех граждан Российской Федерации".

Глава региона отметил, что сейчас страна столкнулась с беспрецедентными вызовами и несправедливыми санкциями. Правительство Самарской области сегодня работает в режиме 24/7, анализируя проблемные моменты, с которыми сталкивается экономика региона, отдельные отрасли и предприятия, жители региона.

По поручению президента РФ Владимира Путина была принята широкая линейка мер по поддержке промышленности, бизнеса, и часть мер уже реализуется, часть находится в стадии проработки.

"Тщательно выверяя свои шаги и действия на региональном уровне, мы очень пристально следим за ситуацией на рынке труда. В первую очередь в фокусе нашего внимания системообразующие предприятия, — заявил Губернатор. — Рассчитываем, что льготная программа кредитования и меры поддержки предприятий стабилизируют ситуацию в экономике в целом и на рынке труда".

За последние годы в Самарской области были достигнуты рекордно низкие показатели по безработице за весь постсоветский период. На протяжении нескольких лет в регионе создавалось не менее 10 тысяч новых рабочих мест ежегодно.

"Сейчас мы сталкиваемся с новыми вызовами. Пока значительных колебаний на рынке труда не фиксируется. Есть предприятия, которые уходят в режим неполной занятости. И, конечно, это серьезный вызов для всей управленческой региональной команды. Но тесно взаимодействуя с правительством РФ, мы находим варианты для работы предприятий", — сообщил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что в сегодняшних условиях как никогда важен принцип человекоцентричности, заявленный президентом страны, и именно в соответствии с этим принципом строится работа в регионе.

Сейчас поиск эффективных, оптимальных, быстрых решений крайне важен, акцентировал внимание Глава региона. И ответственность за приятие таких решений лежит на лидерах.

"Очень рад, что на протяжении всех лет конкурса "Лидеры России" являюсь активным участником деятельности платформы "Россия — страна возможностей" и вижу людей, за которыми не только будущее нашей страны, но которые и сегодня являются настоящими лидерами в своих отраслях, на своих предприятиях, делают все для того, чтобы наша страна развивалась, сохраняла свой суверенитет, для того, чтобы мы, сохраняя традиции предков, опережающими темпами двигались вперед. Сегодня я готов ответить на ваши вопросы и услышать ваши идеи, предложения в нынешней ситуации", — сказал Дмитрий Азаров, призвав участников к открытому диалогу.

Один из суперфиналистов конкурса Юрий Бесков является руководителем команды управления строительным проектом "Создание яхтенной марины" в Севастополе, а прежде принимал активное участие в строительстве Крымского моста. Он выразил готовность к обмену опытом.

Сейчас команда строителей Крымского моста работает над крупнейшим проектом в сфере государственно-частного партнерства в России — строительством Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который станет частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

"Знаю, как вы активно участвуете в работе над масштабным проектом Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Готов делиться опытом", — обратился к наставнику Юрий Бесков.

"Это крупнейший инфраструктурный проект, который реализуется по региональной инициативе. И уверен, что несмотря на все сложности мы доведем дело до конца. Строительная готовность этого объекта уже составляет 45%. Мы идем четко по графику. Очень бы ваш опыт пригодился в Самарской области", — пригласил управленца в Самарскую область Дмитрий Азаров.

Вопросы импортозамещения в сфере производства нефтедобывающего оборудования обсудили с суперфиналистом из Ханты-Мансийского автономного округа, президентом Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса Виктором Хайковым.

Директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Екатерина Серякова из Республики Хакасия рассказала о проекте создания семейных ресурсных центров.

Проект центра компетенции в области углеродного регулирования представила директор проектного офиса, занимающегося вопросами сокращения выброса парниковых газов, в компании "Русатом Инфраструктурные решения" Ольга Головихина.

Эксперт в области социальных коммуникаций, директор по продуктовому контенту ПАО РОСБАНК Павел Желтов из Санкт-Петербурга затронул тему развития внутреннего туризма.

Дмитрий Азаров отметил, что турпоток в Самарской области в последние 2 года увеличился на 65%. И у региона колоссальный потенциал в этой отрасли.

"Я был в большинстве субъектов Российской Федерации и заново влюбился в нашу огромную необъятную великую Родину. Мы сегодня видим, какой уровень доходов бизнес имеет благодаря развитию туризма. Мы впервые ощутили это во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. В нашем промышленном регионе к туризму никогда всерьёз не относились. Сегодня мы понимаем, какой это растущий сегмент экономики. Внутренний туризм будет расти. Поэтому ваши предложения точно будут интересны, ждем вас на Самарской земле", — выразил интерес к предложениям суперфиналиста губернатор.