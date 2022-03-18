Губернатор: В Самарской области будут развивать молочные кухни

Власти Самарской области модернизируют комбинат детского питания. Об этом в эфире из студии "Самарского областного вещательного агентства" в проекте Объясняем.РФ рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
Например, сейчас детское питание производят на базе Самарской медико-санитарной части № 5, где функционирует молочная кухня. Есть планы по расширению ее площадей и модернизации производственных мощностей. Это позволит существенно увеличить объем производимой продукции и сроки хранения.
По мнению губернатора, вопрос возрождения регионального комбината по производству детского питания особенно важен в условиях ценовых колебаний на этот вид продукции. Повышением цен обеспокоены многие жители региона.
"К сожалению, колебания цен по детскому питанию произошли достаточно серьезные. Я уже поставил задачу проработать этот вопрос. Нужны, конечно, дополнительные инвестиции в оборудование, чтобы увеличить мощности местного производства. Специалисты минздрава уже над этим работают. Важно, чтобы детское питание выпускалось в области уже сегодня", — отметил Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров сказал, что в региональном бюджете предусмотрены средства на закупку оборудования.
"Все семьи смогут приобрести детское питание по приемлемым ценам. Мы будем следить, чтобы ценовых колебаний не было. Кроме того, отработаем механизм предоставления семьям с низким доходом компенсации стоимости детского питания в размере 50%", — заверил глава региона.
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