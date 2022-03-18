Почти половина жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом

В четверг, 17 марта, в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта" прошло одно из важнейших мероприятий в спортивной отрасли региона - коллегия министерства спорта Самарской области.

В рамках мероприятия были подведены итоги работы за 2021 год, обозначены дальнейшие планы и рассмотрены актуальные проблемы.

Участников коллегии поприветствовали заместители председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и Александр Милеев, а также председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы Елена Крылова.

"Особо хочу отметить, что сегодня мы собрались в новом Ледовом Дворце спорта - это знаковый для всего региона объект, строительство которого велось в рамках нацпроекта "Демография" и региональной программы по развитию физкультуры и спорта и завершилось раньше запланированного срока. Достижение показателей нацпроекта складывается из нашей совместной работы - муниципалитетов, федераций, спортивных школ, учреждений и министерства. Зачастую многое решает заинтересованность на местах и стремление к развитию", - отметил Александр Фетисов.

Также зампред правительства напомнил, что Самарская область активно участвует в отборе и размещении практик на интернет-платформе Агентства стратегических инициатив.

"По линии министерства спорта Самарской области сейчас размещено более 30 идей, лучшие из которых по результатам регионального отбора попадут на Всероссийский форум "Россия: сильные идеи для третьего десятилетия" и будут транслироваться на федеральном уровне. Необходимо брать лучшее и внедрять в системную работу на местах", - обратился Александр Фетисов к участникам.

Физкультурой и спортом занимается почти половина жителей региона. Это выше планового значения, к которому стремились в прошлом году. "Доля населения Самарской области, привлеченного к занятиям физической культурой и спортом в прошедшем году, составила 49,7%, что выше планового значения на 3,3 процентных пункта", - заявил министр спорта Сергей Кобылянский.

Самарским спортсменами по итогам года было завоевано 1680 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, из них на олимпийских и паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и Европы - 51 золотая, 34 серебряные и 38 бронзовых медалей. За 2021 год состоялось более 1000 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. Впервые были проведены соревнования по компьютерному спорту "Киберспортивный студенческий кубок губернатора" и "Киберспортивный школьный кубок губернатора", региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады "Здоровые дети - здоровая Россия".

Состоялись такие мероприятия, как "Космический забег", лыжный марафон "Сокольи горы", соревнования по триатлону среди любителей IRON STAR и другие, прошедшие с привлечением участников из других регионов. Это помогает создавать условия для развития не только физической культуры и спорта, но и событийного туризма в Самарской области.

Сергей Кобылянский подчеркнул, что в регионе продолжилась работа по реализации спартакиадного движения для всех категорий населения, в том числе проведены спартакиады трудовых коллективов, лиц пенсионного возраста, спартакиада среди сельских районов Самарской области. В Самарской области на данный момент работают 8226 штатных сотрудников физкультурно-спортивной сферы. Из них 58% заняты в сфере образования.

Одним из важнейших элементов деятельности министерства является оказание социальной поддержки спортсменам и тренерам Самарской области. На эти цели в 2021 году было направлено 130,8 млн. рублей. Общее число получателей указанной социальной поддержки в 2021 году составило 997 человек.

Увеличилась и численность участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На сегодняшний день в электронной базе зарегистрировано 444 703 жителей Самарской области: 59% от числа зарегистрированных участников - дети, 26% - молодежь.

Возросла численность инвалидов, занимающихся в учреждениях и организациях различной ведомственной принадлежности Самарской области, - 30488 человек. В настоящее время в регионе развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта, что на 12 больше, чем в 2020 году.

В ходе заседания также отметили и успешные муниципальные практики. Среди них - проекты "Стань первым!", "Научусь за лето плавать", которые успешно реализуются в Чапаевске в системном взаимодействии муниципальных организаций и образовательных учреждений. Кроме того, организованы самостоятельные занятия граждан по подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО.

Развитие спортивной инфраструктуры также является одним из основных направлений деятельности по реализации нацпроекта "Демография". В 2021 году введены в эксплуатацию такие долгожданные проекты, как Дворец спорта в Самаре, легкоатлетический манеж в городе Тольятти, были реализованы и продолжают создаваться иные инфраструктурные проекты. В 2022 году запланировано обеспечить ввод в эксплуатацию двух крупных спортивных объектов - футбольного манежа в городе Самаре

и лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка" в муниципальном районе Волжский.

На коллегии областного ведомства отличившихся работников отрасли отметили благодарностями и почетными грамотами, а от Министерства спорта РФ региону вручили сертификат на комплект лицензионного оборудования за успешное выступление сборной Самарской области, которая в прошлом году защитила титул чемпиона Игр ГТО и заняла 3-е место на фестивале в Белгороде. Планируется, что оборудование будет использоваться при проведении областных мероприятий.