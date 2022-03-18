Почти половина жителей региона регулярно занимаются физической культурой и спортом

В четверг, 17 марта, в спортивно-концертном комплексе "Дворец спорта" прошло одно из важнейших мероприятий в спортивной отрасли региона - коллегия министерства спорта Самарской области.
В рамках мероприятия были подведены итоги работы за 2021 год, обозначены дальнейшие планы и рассмотрены актуальные проблемы.
Участников коллегии поприветствовали заместители председателя правительства Самарской области Александр Фетисов и Александр Милеев, а также председатель комитета по культуре, спорту, молодежной политике и туризму Самарской губернской думы Елена Крылова.
"Особо хочу отметить, что сегодня мы собрались в новом Ледовом Дворце спорта - это знаковый для всего региона объект, строительство которого велось в рамках нацпроекта "Демография" и региональной программы по развитию физкультуры и спорта и завершилось раньше запланированного срока. Достижение показателей нацпроекта складывается из нашей совместной работы - муниципалитетов, федераций, спортивных школ, учреждений и министерства. Зачастую многое решает заинтересованность на местах и стремление к развитию", - отметил Александр Фетисов.
Также зампред правительства напомнил, что Самарская область активно участвует в отборе и размещении практик на интернет-платформе Агентства стратегических инициатив.
"По линии министерства спорта Самарской области сейчас размещено более 30 идей, лучшие из которых по результатам регионального отбора попадут на Всероссийский форум "Россия: сильные идеи для третьего десятилетия" и будут транслироваться на федеральном уровне. Необходимо брать лучшее и внедрять в системную работу на местах", - обратился Александр Фетисов к участникам.
Физкультурой и спортом занимается почти половина жителей региона. Это выше планового значения, к которому стремились в прошлом году. "Доля населения Самарской области, привлеченного к занятиям физической культурой и спортом в прошедшем году, составила 49,7%, что выше планового значения на 3,3 процентных пункта", - заявил министр спорта Сергей Кобылянский.
Самарским спортсменами по итогам года было завоевано 1680 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, из них на олимпийских и паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, первенствах мира и Европы - 51 золотая, 34 серебряные и 38 бронзовых медалей. За 2021 год состоялось более 1000 спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. Впервые были проведены соревнования по компьютерному спорту "Киберспортивный студенческий кубок губернатора" и "Киберспортивный школьный кубок губернатора", региональный этап общероссийского соревновательного марафона в формате гимнастрады "Здоровые дети - здоровая Россия".
Состоялись такие мероприятия, как "Космический забег", лыжный марафон "Сокольи горы", соревнования по триатлону среди любителей IRON STAR и другие, прошедшие с привлечением участников из других регионов. Это помогает создавать условия для развития не только физической культуры и спорта, но и событийного туризма в Самарской области.
Сергей Кобылянский подчеркнул, что в регионе продолжилась работа по реализации спартакиадного движения для всех категорий населения, в том числе проведены спартакиады трудовых коллективов, лиц пенсионного возраста, спартакиада среди сельских районов Самарской области. В Самарской области на данный момент работают 8226 штатных сотрудников физкультурно-спортивной сферы. Из них 58% заняты в сфере образования.
Одним из важнейших элементов деятельности министерства является оказание социальной поддержки спортсменам и тренерам Самарской области. На эти цели в 2021 году было направлено 130,8 млн. рублей. Общее число получателей указанной социальной поддержки в 2021 году составило 997 человек.
Увеличилась и численность участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На сегодняшний день в электронной базе зарегистрировано 444 703 жителей Самарской области: 59% от числа зарегистрированных участников - дети, 26% - молодежь.
Возросла численность инвалидов, занимающихся в учреждениях и организациях различной ведомственной принадлежности Самарской области, - 30488 человек. В настоящее время в регионе развивается 37 дисциплин адаптивных видов спорта, что на 12 больше, чем в 2020 году.
В ходе заседания также отметили и успешные муниципальные практики. Среди них - проекты "Стань первым!", "Научусь за лето плавать", которые успешно реализуются в Чапаевске в системном взаимодействии муниципальных организаций и образовательных учреждений. Кроме того, организованы самостоятельные занятия граждан по подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО.
Развитие спортивной инфраструктуры также является одним из основных направлений деятельности по реализации нацпроекта "Демография". В 2021 году введены в эксплуатацию такие долгожданные проекты, как Дворец спорта в Самаре, легкоатлетический манеж в городе Тольятти, были реализованы и продолжают создаваться иные инфраструктурные проекты. В 2022 году запланировано обеспечить ввод в эксплуатацию двух крупных спортивных объектов - футбольного манежа в городе Самаре
и лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка" в муниципальном районе Волжский.
На коллегии областного ведомства отличившихся работников отрасли отметили благодарностями и почетными грамотами, а от Министерства спорта РФ региону вручили сертификат на комплект лицензионного оборудования за успешное выступление сборной Самарской области, которая в прошлом году защитила титул чемпиона Игр ГТО и заняла 3-е место на фестивале в Белгороде. Планируется, что оборудование будет использоваться при проведении областных мероприятий.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.