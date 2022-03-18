В Самаре прошел митинг-концерт "Русская весна"

В пятницу, 18 марта, по всей стране — от Камчатки до Калининграда — отмечают День воссоединения Крыма с Россией, восьмую годовщину присоединения Крыма и Севастополя к Российской Федерации. Многочисленные акции в поддержку президента, Вооруженных сил России, жителей ЛНР и ДНР прошли во всех регионах России после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик и начала освободительной спецоперации на Донбассе.
После исторического события 2014 года самоопределение россиян обрело новый фундамент: такого чувства гордости, патриотизма и единения не было в новейшей истории. По всей России 18 марта прошли митинги, концерты, выставки, викторины и флешмобы, лейтмотивом которых стал девиз "СвоихнеБросаем", "Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!".
Жители Самарской области также не только отметили праздник Крымской весны, но и выразили свою поддержку Президенту и жителям Донбасса.
На центральной транспортной артерии Самары, Московском шоссе, на стене около территории бывшего государственного подшипникового завода № 4 (Московское шоссе, лит Д к28А, от Луначарского до Киевской) создан тематический мурал "#СвоихНеБросаем". Телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в вечернее время была подсвечена цветами георгиевской ленты.
С 20.00 до 22.00 на фасаде здания правительства Самарской области, а также на фасадах зданий в других муниципальных районах региона за счет комбинирования освещенных окон с окнами без света была скомпонована буква Z — визуальный символ миротворческой спецоперации на Донбассе.
В сети интернет каждый неравнодушный житель Самарской области мог присоединиться к челенджу "#силаVправде", разместив видеоролик или фото в социальных сетях, на которых пара, взявшись за руки, визуально образует букву V. Школьники региона присоединились к онлайн-мероприятию "Непобедима! Широка! Горда!" и читали стихи о Родине и ее защитниках.
С 17 по 30 марта на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы и на экране около СКК "Дворец спорта" на Молодогвардейской экспонируется выставка, в основе которой фотографии ТАСС, рассказывающие о впечатляющих результатах, достигнутых после возвращения Крымского полуострова в состав России. В их числе — масштабные инфраструктурные проекты, благодаря которым было налажено стабильное транспортное сообщение на полуострове, новые электростанции, природные заповедники, восстановленные исторические и культурные памятники архитектуры.
Кульминацией всех мероприятий 18 марта стал митинг-концерт "Русская весна", который прошел в столице региона во Дворце спорта. Предшествовал ему масштабный флешмоб #СвоихНеБросаем, который развернулся на площади возле Дворца спорта. Более 200 представителей общественных организаций Самарской области — Самарское региональное отделение Российских Студенческих Отрядов, Региональный штаб "МГЕР", молодежное сообщество "ЗаВолгу", молодежное правительство Самарской области, Самарский Союз Молодежи, Самарское региональное отделение "Поисковое движение России", АНО "Самарский центр развития добровольчества", а также студенческая молодежь — выстроились в Z-символ, держа над головой таблички цвета георгиевской ленточки. В ключевых точках буквы в руках участников флешмоба развевались флаги Самарской области, ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя.
Итоговое мероприятие началось с прямого включения концерта в столице нашей Родины, посвящённого восьмой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией, в котором принял участие президент страны Владимир Путин.
Глава государства обратился к россиянам: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединённые общей судьбой на своей земле, — это первые строчки основного закона страны, Конституции. И каждое слово наполнено глубоким смыслом, имеет огромное значение. На своей земле, объединённые общей судьбой, — так наверняка думали и этим руководствовались люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле, и хотели жить общей судьбой со своей исторической Родиной — с Россией. Они имели на это полное право и достигли своей цели. Поздравим прежде всего их с праздником, это их праздник. Поздравляем!"
Президент России отметил, что за это время Россия немало сделала для того, чтобы поднять Крым и Севастополь.
"Нужно было сделать вещи, которые не видны сразу, невооружённым взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу, — заявил Владимир Путин. — Но дело не только в этих решениях. Дело в том, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что-то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, — лучшее тому подтверждение. Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это всё и есть то, что называется "геноцид".
Именно избавление людей от этих страданий, от этого геноцида стало основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции на Донбассе и на Украине, подчеркнул Глава государства.
Владимир Путин привел цитату из Священного Писания: "нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих".
И сегодня именно так героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Донбассе: плечом к плечу, помогая, поддерживая друг друга, прикрывая своим телом от пули на поле боя. "Такого единения у нас давно не было", — признал президент.
Еще одно высказывание, которое привел Владимир Владимирович, принадлежало одному из выдающихся военачальников, причисленных к лику святых, — Фёдору Ушакову, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения.
"Он сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда!" — заявил глава России.
После включения из Лужников к участникам концерта-митинга в Самаре обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Сегодня мы вместе, чтобы продемонстрировать всему миру наше единство. Сегодня мы вспоминаем исторические события восьмилетней давности, когда благодаря решительности и мужеству нашего Президента, единству нашего народа Крым вернулся в родную гавань. Крым — наш, он принят Россией, в ее заботливые объятия, и сегодня на этой земле мир и процветание. Я поздравляю вас с этим историческим событием, — сказал Губернатор. — Сегодня Россия, вновь откликнувшись на призыв о помощи жителей Донецкой и Луганской народных Республик, встала на защиту людей, их права на жизнь, на защиту нашей страны от ростков националистических идей, которые проросли у самых границ нашей Родины. Сегодня мы гордимся мужеством наших парней, защитников Донбасса и Луганской народной республики".
Глава региона поблагодарил всех жителей Самарской области, которые не остались равнодушными к чужой беде, которые собирают и отправляют эту помощь жителям Донбасса, заботливо принимают здесь людей, которые вынуждены были бежать от пуль и снарядов, защищая свою жизнь и жизнь своих детей.
"Я очень рад, что в это трудное для Донбасса время Самарская область стала для сотен людей вторым домом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Губернатор уже несколько раз побывал в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев, организованных в Самарской области. "У меня была возможность встретиться и поговорить с людьми, услышать их рассказы о той трагедии, о развязанной войне в отношении всех жителей. Я видел горе утрат и ужас в их глазах. Мы вместе и своих не бросаем", — заверил глава региона.
Некоторые из вынужденных переселенцев приняли участие в самарском концерте-митинге. Среди них учитель русского языка и литературы из Донецка Ирина Брилева. В феврале из-за сильных обстрелов она была вынуждена с ребенком переехать в Самару, искать поддержку и помощь.
"У меня есть мечта — вернуться в свой родной регион, где остался мой супруг, мои родители, все мои родные и близкие, коллеги. Я желаю нашим ребятам — ополченцам и российской армии, чтобы скорее закончилась операция победой нашей Родины, — сказала Ирина Брилева. — Я хочу поблагодарить Президента Владимира Владимировича Путина, Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, всех неравнодушных самарцев".
Благодарность губернатору, всем жителям региона и России за поддержку выразили студентки из Донецкой области Анастасия Голубоярова и Светлана Бискубская.
В поддержку решения Президента страны о проведении специальной операции высказался Герой Российской Федерации, председатель Совета Самарской областной общественной организации "Союз генералов Самары", Почетный гражданин Самарской области Александр Баранов.
"Я горжусь тем, что живу в Самарской области, которая была инициатором оказания помощи Донецкой и Луганской Народным Республикам, — сказал Александр Баранов. — Россия не потерпела создание нацистского государства рядом с собой. И мы поддерживаем нашего Президента в его решении о проведении специальной операции на Донбассе. Не бывает боевых действий без разрушений, жертв и потерь. К сожалению, они есть. И надо стойко переносить все тяготы и лишения, которые созданы для того, чтобы унизить Россию. Но это не пройдет. Мы вместе, и нас трудно победить".
Тема объединения, взаимопомощи и взаимной поддержки красной нитью проходила через весь концерт, финальным аккордом которого стало выступление Заслуженного артиста России Александра Маршала. Действительно, жители Самарского региона, как и всегда в трудные времена, продемонстрировали сплоченность, единение, неравнодушие к чужой беде. В кратчайшие сроки на территории области были созданы пункты приема гуманитарной помощи, сотни волонтеров ежедневно помогают гостям нашего региона, прибывшим из ЛНР и ДНР.
Первая 20-тонная фура с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР от Самарской области присоединилась к колонне из других регионов России 21 февраля 2022 года.
Сегодня с площади Куйбышева отправилось пять 20-тонных грузовиков с гуманитарной помощью, в том числе с продуктами от сельхозпроизводителей региона, стройматериалами, предметами первой необходимости. Старт автоколонне дал Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", глава региона Дмитрий Азаров.
"Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в сборе. Эта помощь сейчас очень важна", — отметил Дмитрий Азаров.
Евгений Бородин уже во второй раз отправляется в Донбасс за рулем фуры с гуманитарным грузом. Дорога займет 3 дня. "Там очень ждут эту помощь и благодарят самарцев", — признается водитель.
В сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса принял участие агрохолдинг "Василина", передавший 20 тонн муки.
"Своих не бросаем в беде, должна быть поддержка. И не только моральная, но и материальная помощь. Я думаю, там это очень нужно сейчас. Мы здесь сытые, одетые, а там люди голодают. Если мы не поможем, кто им поможет?", — сказал директор агрохолдинга Владимир Лизунов.
Строительные материалы для восстановления домов направила компания "Финстрой". "Мы знаем, что происходит сегодня в Донецкой и Луганской народных Республиках: сжигаются дома, разрушается инфраструктура, людям требуется помощь. Мы не могли остаться равнодушными", — рассказал директор компании Константин Лежень.
"Мы вместе, мы едины, а значит, мы непобедимы. Мы гордимся нашими воинами, которые сегодня защищают с оружием в руках мир без нацизма, отстаивают право на суверенитет нашей страны, свободы людей, которые хотят жить, следуя традициям своих предков и говорить на русском языке. Сегодня мы здесь, чтобы выразить поддержку нашим вооруженным силам, сказать свое "нет" распространению нацизма. За мир без нацизма, за Россию, за президента!", — выразил свою позицию Дмитрий Азаров после окончания концерта-митинга.
Последние комментарии
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость
Алексей Кузьмицкий акцентировал внимание на том, что особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. При этом не сказал, как важно прекратить массовое воровство управ. компаниями денег граждан вместо ремонтов их домов. Наверное просто не знает.
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор