Тело мужчины найдено при тушении пожара в Тольятти

В воскресенье, 20 марта, примерно в 0:44 произошел пожар на ул. Юбилейная, 13 в Автозаводском районе Тольятти, там горели домашние вещи в квартире на площади 4 кв. м, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 19 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован в 1:11.

В региональном управлении МЧС России отметили, что на месте пожара было обнаружено тело мужчины в возрасте 33 лет.

Обстоятельства гибели человека выясняются. Также устанавливается причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.