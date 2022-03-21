Главврач стоматологии Life Smile: "Цены на расходники и аппараты выросли в два раза"

Насколько работа современной стоматологии зависит от импорта, как санкции повлияли на цены в самарских клиниках и как они реагируют на ситуацию в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказала главный врач, врач-стоматолог общей практики стоматологии Life Smile Диана Тренина.

- Санкции повлияли на работу стоматологических клиник? С какими проблемами они столкнулись?

- На стоматологическую индустрию санкции повлияли буквально сразу. Многие используемые нами материалы, расходники и аппараты европейского производства (Германия, Дания, Нидерланды, США). Все они мгновенно подорожали. Сначала цены повысились на 30-40%, а потом уже и на 100-110%.

Кроме того, возник дефицит по этим позициям. Мы столкнулись с тем, что их нельзя приобрести. Сейчас многие мои коллеги все закупают в большом количестве. Они боятся, что прекратятся какие-либо поставки на российский рынок.

- Есть ли такие материалы, оборудование, которые уже нельзя приобрести сейчас из-за ситуации в мире?

- Да, каких-то материалов уже нет вовсе. И наши поставщики даже не могут ответить на вопрос, когда они появятся и с чем связано их отсутствие: то ли с логистикой, то ли с ростом курса валюты, то ли европейские заводы не хотят поставлять продукцию в Россию. Точной информации на этот счет нет.

- Как будете реагировать на такое повышение цен со своей стороны, повысятся ли цены на услуги?

- Цены на расходные материалы повысились сразу же, и каждый день повышались в геометрической прогрессии. Все пересчитывалось на евро, и с его ростом росли цены. Однако, когда курс иностранной валюты немного снижался, поставщики оставляли цены такими же, не снижали.

Наша стоматология работала по старому прайсу до последнего. Но с 21 марта мы приняли решение повысить стоимость ряда услуг на 20%. Как будет дальше — неизвестно, но мы готовы сделать все возможное, чтобы продолжать помогать людям.

Сергей Шатило: Поставки медтехники под санкции подпасть не должны Владелец ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило в интервью Волга Ньюс поделился мнением о ситуации на рынке медицинского оборудования на фоне внешнеполитических событий и падения курса рубля.

- Есть ли отечественные аналоги материалов? Будете ли их использовать?

- Мы используем в работе отечественные материалы, в России немало заводов, которые производят препараты и некоторые по качеству не уступают импортным. Но от общего числа расходных материалов российские препараты мы используем не более 20% процентов. И наши производители, не уступая европейским, подняли цены на 40-50%. Пока расходные материалы в нашей клинике есть, как минимум на три месяца работы.

- Как изменился спрос на ваши услуги? Стало ли пациентов меньше или, наоборот, больше?

- Люди очень по-разному реагируют на ситуацию. Кто-то хочет приостановить лечение. Например, у кого-то был просчитан финансовый план, они знали, сколько им нужно денег на лечение, а сейчас, из-за этой нестабильной ситуации, они хотят пока приостановить лечение.

Кто-то, наоборот, звонит и спрашивает, не повысились ли цены. И когда узнают, что стоимость услуг прежняя, записываются.

Кто-то хочет забронировать имплантаты, но без предварительного плана лечения это невозможно. Также приходили люди и хотели коронки выкупить, хотя еще не все зубы были пролечены и готовы к протезированию. Это не совсем правильный подход, но такие люди есть. Несмотря на все колебания, мы постараемся сохранить качество материалов и услуг на высоком уровне.