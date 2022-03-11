Сергей Шатило: Поставки медтехники под санкции подпасть не должны

Владелец ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило в интервью Волга Ньюс поделился мнением о ситуации на рынке медицинского оборудования на фоне внешнеполитических событий и падения курса рубля.

- Стоит ли ожидать ухода западных производителей медицинского оборудования с российского рынка?

- Из крупных компаний пока никто не делал таких заявлений. Однако многие приостановили отгрузки. Думаю, причина не в санкциях, а в ситуации с курсом валют. В последние лет 10 практически все прайс-листы были в рублях, а курс рубля сильно изменился, и непонятно, что с ним будет завтра.

Поэтому, я так понимаю, все производители приостановили приемку заказов и отгрузку неоплаченных товаров чисто по экономическим мотивам. Оплаченные отгружаются.

- Как повлияет на ситуацию решение о запрете вывоза уже поставленной техники?

- Никак не повлияет, потому что из крупного оборудования на складах практически никто ничего не держит. А инструменты, всевозможные материалы на складах есть всегда. И если официально не будет решения производителей свернуть свое присутствие в России, никто ничего не вывезет.

Я в качестве примера могу привести ситуацию 1998 года, когда произошел кризис и рубль резко просел. Многие производители (к примеру, Johnson & Johnson) приостановили продажи в России, им было проще утилизировать расходные материалы. Это было им дешевле - списали убытки и заплатили меньше налогов. Тогда они примерно на год прекращали активную деятельность в России.

- Могут ли быть пересмотрены действующие контракты на поставки оборудования в медучреждения из-за изменения курса валют?

- Сейчас по 44-ФЗ нет процедуры изменения цены по отыгранным контрактам. За отказ исполнять договор включают в черный список поставщиков. Поэтому думаю, что сейчас будут определенные сложности.

Правительство обозначило, что можно договариваться, но мы в этой ситуации живем всего две недели, и рабочих механизмов еще ни у кого нет.

В будущие контракты, может быть, будут заложены какое-то коридоры по ценам, как это, опять же, было в 1998 году - начале 2000-х.

- Получается, можно ожидать массовых банкротств поставщиков?

- Я думаю, что многие поставщики и так были на грани банкротства, а сейчас - сам бог велел. Хотя у нас вроде бы запретили банкротить компании, но суть от этого не изменится.

Есть еще один аспект проблемы. Большая часть медоборудования - иностранного производства: в России доктора в хорошем смысле слова избалованные, все хотели хорошее европейское, американское оборудование, на китайское смотрели немного косо. В связи с санкциями производители вроде бы и готовы что-то поставлять, но заблокированы платежи в долларах и евро.

Поэтому компании, которые уже сделали авансы в Европу или в Америку, могут столкнуться с проблемами с получением оборудования или с возвратом этих авансов. Их начнет дергать таможня - возвращайте деньги или поставляйте товар. Я думаю, у многих будут проблемы.

- В каких сферах зависимость от западного медоборудования наибольшая?

- У нас российского оборудования практически не существует. То, что производится в стране, - это либо собрано дочерними предприятиями западных компаний из привезенных компонентов, либо китайское оборудование, производящееся по той же схеме, либо сборная солянка, когда с миру по нитке привезли и собрали "российский" аппарат.

Поэтому проблемы коснутся абсолютно всех, как минимум, в цене. Например, какой-то компонент и сейчас, и две недели назад стоил 30 тысяч долларов. Но в рублях сейчас это совершенно другие деньги, а завтра - вообще неизвестно. Срок же поставки таких вещей - от двух недель до нескольких месяцев.

- Есть варианты, при которых отечественные производители смогут оперативно создать собственные аппараты?

- Я таких не знаю. Понимаете, в Советском Союзе что-то производилось, например, рентген-оборудование было почти полностью свое - были свои рентгеновские трубки, свое металлическое производство и так далее. У нас и сейчас есть производитель трубок, который до сих пор выпускает их на том же оборудовании. Но сейчас технологии производства рентгеновских трубок ушли вперед, рентген ушел в цифру. Основная цифровая деталь - это детектор, а их в России не делают. Детекторы выпускаются в основном на Востоке - это Samsung, китайские компании.

В России организовать производство детекторов, считаю, невозможно. Во-первых, потому что если бы это было возможно, то это уже сделали бы. Во-вторых, российский рынок очень мал (меньше 2% от мирового), и нет такого спроса, чтобы штамповать их десятками тысяч, как это делает тот же Samsung.

У нас невыгодно заниматься производством медицинского оборудования, потому что оно не облагается НДС. Соответственно, когда закупаешь тот же аппарат за границей или же закупаешь комплектующие за границей, то НДС возвращается производителю. В Европе это порядка 23%. И выходит, что при ввозе в Россию европейские аппараты по умолчанию дешевле, чем если бы производились здесь. А 23% в стоимости оборудования - это очень много, рентабельность производства значительно ниже. Поэтому импортозамещения в этом направлении не произошло.

- По оборудованию, которое сейчас поставляется из Европы и Америки, есть какие-то альтернативы, кроме Китая?

- Я не думаю, что дойдет до санкций в этой сфере. Все, что касается жизни и здоровья человека, западные страны обычно санкциями не обкладывают.

Кроме того, большая часть медицинских изделий, которые поставляются в Россию, производится в Китае теми же западными компаниями. Вероятно, проблем с поставками и обслуживанием не будет. Проблемы будут с ценой.

И если ситуация с медоборудованием не так плоха, потому что в последние годы было закуплено очень много аппаратов, то проблемы с расходными материалами коснутся всех. Это стоимость исследований, операций. Например, в стоимости кардиоопераций очень велика доля расходных материалов, которые практически все импортные - катетеры, клапаны…

Но сейчас можно говорить только прогнозно. Может быть, завтра все закончится, и цены откатятся.

- Контрафакт на этом фоне расцветет?

- Можно только предполагать. Наверное, да. Контролировать контрафакт сегодня практически нереально. Существующую драконовскую систему сертификации и лицензирования медизделий юридически обойти невозможно. Но есть другие способы. Возможно, кому-то позволят поставлять контрафакт, чтобы прикрыть проблемные направления. Мне сложно сказать, как оно будет.

- Обращаясь к самарским реалиям - что сейчас происходит с вашим проектом "Клиники сердца", есть прогресс?

- Вот сейчас там крышу чистят от снега. А так - все, как и было.

- Комплектование клиники оборудованием теперь обойдется значительно дороже?

- Да. Но ее же еще доделать нужно - там нет отделки. А это тоже импортные материалы, отвечающие требованиям для таких медучреждений.

- Периодически возникают разговоры о том, что клинику может выкупить область...

- Со мной никто предметно эту тему не обсуждал. Кто-то издалека спрашивает, продал ли бы я. Сам по кабинетам я не хожу и пороги не обиваю, смысла в этом не вижу. Если кто-то захочет, я готов - не дарить, но разумно уйти в сторону.