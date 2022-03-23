Самарский "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М" успешно стартовал с Плесецка

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 22 марта, в 15:48 мск с пусковой установки № 4 площадки № 43 государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно космических сил РФ проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" с космическим аппаратом "Меридиан-М".